Projota tem casa assaltada e é feito de refém em SP

O músico Projota teve sua casa invadida e assaltada na madrugada desta terça-feira (17). O músico, que estava com os filhos pequenos, foi feito refém. As informações foram confirmadas pela assessoria do músico à reportagem.

Quatro homens invadiram a casa do músico na Granja Viana, em Cotia (SP). Segundo a assessoria de Projota, os assaltantes já sabiam que a residência era dele e vinham observando o imóvel.

Os filhos de Projota estavam na casa no momento do assalto. Ele é pai de Marieva, 4, e Otto, 1, ambos frutos de seu relacionamento com Tamy Contro.

Um carro foi recuperado, mas os homens também levaram celulares avaliados em R$ 12 mil, roupas de grife e videogames.

Em nota, a assessoria do músico informou que os compromissos marcados nesta semana serão cancelados. Projota estaria resolvendo questões relacionadas ao assalto e deve se manifestar em breve nas redes sociais.

Tamy Contro, ex-mulher de Projota, está voltando de viagem para encontrar os filhos. “O Tiago [Projota] está bem, na medida do possível, mas está resolvendo tudo que precisa e em breve vai falar com vocês. O trauma é grande, só quem já viveu algo parecido consegue ter uma noção do desespero dele e das nossas famílias. Peço desculpas a todos que não estou conseguindo responder, estou ansiosa para poder ter meus filhos no colo”, escreveu.

A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para obter mais informações sobre o caso. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.