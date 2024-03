Projetos sociais apoiados pela Unipar impactam 4 milhões de pessoas em dois anos

Em 2023, a Unipar – líder na produção de cloro/soda e segunda maior produtora de PVC na América do Sul – e seu Instituto Unipar aportaram aproximadamente de R$17 milhões em projetos sociais, somando recursos próprios e incentivados. As 48 iniciativas realizadas no ano passado impactaram cerca de 2,8 milhões de pessoas, mais que o dobro do número registrado no ano anterior, quando cerca de 1,2 milhão de pessoas foram alcanças. Assim, nesses dois anos, foram 4 milhões de pessoas impactadas pelos projetos.

“A responsabilidade social faz parte da nossa diretriz de sustentabilidade porque entendemos que a perenidade da companhia está vinculada à atuação responsável nas dimensões econômica, ambiental e social. Neste contexto, atuamos para promover o desenvolvimento humano e o saneamento, apoiando ações de educação, esporte, cultura, sociais e ambientais, sempre priorizando as comunidades localizadas no entorno das nossas operações e buscando potencializar o impacto mobilizando nosso ecossistema”, afirma Suzana Santos, head de Comunicação e Sustentabilidade da companhia.

“Realizamos entregas importantes no ano passado e, para 2024, temos um amplo cronograma com 43 projetos selecionados até o momento, que vão levar mais cultura, desenvolvimento e qualidade de vida para a sociedade”, ressalta.

A companhia apoia iniciativas que tenham impacto positivo na vida das pessoas de forma a fomentar aprendizado e enriquecimento intelectual e emocional e qualidade de vida. Duas vertentes importantes são cultura e educação.

Neste contexto, foram selecionados museus e equipamentos culturais que promovem programas educativos, ciência, história e preservação da memória. Essas instituições desempenham um papel vital na educação, oferecendo oportunidades de aprendizado significativas para todas as idades. Além disso, ao apoiar esses espaços, a Unipar reafirma seu compromisso com a sociedade, uma vez que os museus e equipamentos culturais preservam o patrimônio histórico e cultural do País, garantindo que as gerações futuras tenham acesso à sua herança cultural e novas expressões. Entre os principais equipamentos estão MASP, MAM-SP, Bienal e suas mostras itinerantes, Museu da Imaginação, Museu Catavento, Pinacoteca, o MAM-RJ e o Museu Imperial do Rio de Janeiro.

Também são apoiados projetos de educação e cultura que estão inseridos nas comunidades do entorno das fábricas, entre eles a Mempodera, o Cubatão Sinfonia, o Incena, a Banda Marcial Padre José de Anchieta, o Festival de Fotografia de Paranapiacaba e o Orquestra Locomotiva.

Na frente de esporte, o foco não é performance, mas sim atividades relacionadas à promoção de atividades socioeducativas. O esporte está associado a valores importantes para o desenvolvimento humano e para a Unipar, como a colaboração, protagonismo, superação, respeito, inclusão.

Além disso, a companhia está sempre conectada com as comunidades para apoiar em momentos de emergências e necessidades, como catástrofes climáticas. Foram realizadas, por exemplo, doações de produtos no início do ano passado às famílias impactadas pelas enchentes no litoral norte de São Paulo, e campanhas de agasalho nas comunidades do entorno das unidades fabris.

O olhar sobre o saneamento se dá pela relação natural que a companhia tem com o setor em função de ser um dos principais fornecedores de produtos que viabilizam o tratamento da água e esgoto. A Unipar tem um olhar de negócio e, por isso mesmo, também atua em ações sociais.

Reconhecida como referência por ser a principal fornecedora de cloro e contar com a segunda maior operação em PVC na América do Sul – dois insumos essenciais para a evolução do setor de saneamento -, a Unipar tem firmado parcerias para a realização de projetos que visam promover o acesso a esses serviços básicos à população do entorno de suas unidades.

No final de 2023, um projeto de tratamento de esgoto na comunidade Jd. Planteucal, com 30 famílias, foi inaugurado em Ribeirão Pires (SP), cidade próxima à unidade de Santo André. Executado em parceria com a Tigre, a ONG Biosaneamento e a prefeitura local, o projeto leva um sistema inovador que faz o tratamento de esgoto que antes era despejado num rio que desagua na represa Billings.

Outro exemplo ocorreu em 2022, com o projeto piloto educacional que usa biodigestores para tratamento de esgoto, produção de gás e adubo, reaproveitando material orgânico que originalmente iria para o lixo em uma comunidade em Criciúma (SC), em parceria com a ONG Bairro da Juventude. A inciativa recebeu o prêmio ODS Santa Catarina, por meio do projeto de sustentabilidade ‘Educação e Meio Ambiente’, que reconheceu o compromisso da Unipar junto à localidade atendida.

Para este ano, outros projetos voltados para o tema estão em andamento. Todos com essa visão de ecossistema, executados em parceria com outras instituições.

Ações permanentes

Seguindo a visão de ecossistema, a Unipar atua com Conselhos Consultivos Comunitários (CCCs), formados por representantes das comunidades do entorno das fábricas. “Por meio da escuta ativa, debatemos as preocupações e interesses das comunidades para buscar a melhor forma de realizar ações sociais e projetos nestas regiões. Este é mais um exemplo de como mantemos a nossa relação de confiança conectando a companhia aos locais onde está instalada, estabelecendo um pacto duradouro de transparência e de desenvolvimento sustentável”, reforça Suzana.

Outra iniciativa é o programa Fábrica Aberta, que foi criado em 1985 e é referência no turismo industrial. Presente nas três unidades da companhia, o programa já recebeu mais de 127 mil visitantes e tem como objetivo mostrar como a Unipar faz a química acontecer em harmonia com o meio ambiente.