Projetos educacionais de São Paulo recebem R$ 2,6 milhões

O Itaú Social destinou R$ 2.63 milhões para apoiar seis projetos educacionais indicados pelos CMDCA’s (Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente) de São Paulo. Entre as iniciativas estão propostas que valorizam a natureza, estimulam o interesse pela literatura e incentivam a prática esportiva.

A seleção foi realizada por meio do Edital FIA (Fundos da Infância e da Adolescência), disponibilizando R$ 24,5 milhões para apoiar 55 projetos de todas as regiões do país. Essa edição foi a maior da série do programa, confirmando tendência de crescimento anual do investimento, sendo R$ 10,7 milhões em 2021 e R$ 17,7 milhões em 2022.

“O Edital FIA adotou como estratégia o fomento a projetos sociais que desenvolvam ações de apoio ao estudante dentro e fora da sala de aula, pois são iniciativas que interferem diretamente na sua trajetória escolar. É importante reconhecer o potencial da educação de qualidade como porta para que crianças e adolescentes consigam ter acesso aos seus direitos fundamentais para se tornarem cidadãos plenos”, diz a gerente de Desenvolvimento e Soluções do Itaú Social, Sônia Dias.

Os responsáveis pelas propostas puderam solicitar até R$ 500 mil para realização de suas atividades. O Nordeste foi a região com maior número de solicitações, com 37 iniciativas apoiadas. Os estados da Bahia e de Pernambuco lideram, cada um com 12 projetos selecionados, seguidos pelo Ceará, com sete.

Além da mobilização de recursos, o Itaú Social acompanhará todas as fases de implementação dos projetos. O início está programado para o primeiro semestre de 2024. O monitoramento prevê observar o repasse dos valores, o desenvolvimento da ação no município e a prestação de contas. Parte dos recursos para apoiar as iniciativas sociais é disponibilizado por meio de alocação de 1% do IR do conglomerado Itaú Unibanco Holding S.A.

Confira a lista dos selecionados de São Paulo:

Cidade: Estiva Gerbi

Projeto: Literário: Ler e Reler

Valor: R$ 499.726,00

Cidade: Getulina

Projeto: Laços e Redes: Desenvolvimento e Proteção Integral à Criança, ao Adolescente e Seus Familiares

Valor: R$ 346.355,00

Cidade: Juquitiba

Projeto: Ecolab – Educação por Meio da Natureza

Valor: R$ 295.000,00

Cidade: Mogi das Cruzes

Projeto: Para Ser Mogi – Programa de Apoio e Recuperação das Aprendizagens- Slam e Robótica

Valor: R$ 499.424,00

Cidade: Pradópolis

Projeto: Manutenção das Atividades do Projeto Jovens Pesquisadores [No Bairro] – Ano 2024

Valor: R$ 493.028,00

Cidade: Tatuí

Projeto: Paradesporto Educacional 2023

Valor: R$ 500.000,00