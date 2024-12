Projetos de TCC mais inovadores da FEI são premiados

A FEI (Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros) realizou mais uma edição do INOVAFEI, evento que premia semestralmente os melhores Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) desenvolvidos pelos alunos da instituição. O encontro reconhece os projetos em duas verticais principais que consideram os mais inovadores e de maior impacto social no geral. A premiação de inovação, principal e mais aguardada pelos alunos, foi vencida pelo projeto de Engenharia Civil, intitulado Elaboração de polígono de tolerância e dirigibilidade da tuneladora (máquina responsável pela escavação de túneis do metrô), dedicado a aprimorar a escavação na extensão da linha 2 do metrô de São Paulo (SP). O evento aconteceu no último dia 12 de dezembro, reunindo mais de 900 pessoas no Ginásio de Esportes da Instituição.

“Nosso trabalho tem como objetivo representar os máximos desvios que a tuneladora pode ter durante os eixos do seu caminhamento e, portanto, auxiliar na escavação mais precisa. Foi um desafio muito bacana e é muito gratificante poder receber essa premiação e reconhecimento de todos”, destaca Victor Tavares, aluno de Engenharia Civil da FEI e integrante do grupo vencedor.

O INOVAFEI, que nesta edição teve 219 expositores e mais de 60 profissionais avaliadores, reconheceu projetos que exploram soluções inovadoras em diferentes áreas, como Ciência da Computação, Administração, Robótica e todas as Engenharias da FEI.

Em Ciência da Computação, por exemplo, um dos projetos de destaque foi o de Previsão de casos de dengue no estado de São Paulo: uma abordagem baseada em modelos de séries temporais. O trabalho consiste em uma solução computacional que pode auxiliar os gestores públicos no planejamento de recursos e suporte à população. Como a inteligência artificial (IA) é algo que os alunos têm contato frequentemente na FEI e no trabalho, o grupo trabalhou para criar um modelo que usasse a IA para prever a quantidade de casos de dengue, a princípio, no estado de São Paulo. O modelo considerou não apenas dados históricos de casos registrados nos últimos anos, mas também variáveis meteorológicas, fatores amplamente reconhecidos por influenciar o aumento da incidência de dengue.

Outro destaque foi o prêmio vencedor do curso de Engenharia Elétrica, que é responsável por fazer o monitoramento de queimadas e nomeado Projeto Boitatá. A tecnologia desenvolvida nessa iniciativa utiliza comunicação LoRa P2P, envolvendo um sistema que ajuda no monitoramento contínuo e uma resposta oportuna, eliminando possíveis atrasos e sensores de temperatura para identificar focos de incêndio em áreas remotas de forma eficiente. O sistema permite, ainda, o monitoramento em tempo real, garantindo a detecção precoce de queimadas e facilitando uma resposta rápida. Essa abordagem reduz os impactos dos incêndios, protege ecossistemas sensíveis e complementa as estratégias de preservação ambiental existentes.

“O INOVAFEI é uma excelente oportunidade para que os alunos mostrem todo o seu potencial e tudo que a FEI tem a oferecer para os avaliadores, empresas, famílias, novos alunos e à sociedade como um todo. Desejo todo o sucesso para todos que, a partir de agora, seguirão para suas jornadas profissionais, e espero que tenham muito carinho pela FEI, assim como nós que trabalhamos aqui. Vocês serão FEIanos para sempre”, comentou o Prof. Dr. Vagner Barbeta, reitor da FEI, em discurso durante o evento.