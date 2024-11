Projetos de sete Etecs participam da Feira Virtual Stem Brasil 2024

Estudantes de sete Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) estão com 17 projetos selecionados para participar da Feira Virtual Stem Brasil 2024. Os interessados podem visitar o site da competição, conhecer os trabalhos e votar na proposta preferida até dia 18. Ao todo, a exposição conta com cerca de 100 projetos de estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio, de escolas públicas e particulares. A cerimônia virtual de premiação está prevista para 27 de novembro.

Os trabalhos foram desenvolvidos por meio da metodologia Stem (sigla em inglês para ciências naturais, tecnologia, engenharia e matemática). No caso da Etec Rubens de Faria e Souza, de Sorocaba, as alunas do curso técnico de Nutrição e Dietética ainda acrescentaram o “A” da disciplina de artes à sigla para desenvolver pratos criativos.

“As receitas foram criadas a partir de cada grupo de alimentos, envolvendo conhecimentos de diversas ciências, como a matemática, para calcular o valor nutricional e o custo; a engenharia culinária para definir a proporção dos ingredientes; e a arte da fotografia para registrar a aparência dos pratos”, explica a coordenadora do curso, Ívia Campos Previtali Sampaio.

Confira abaixo, por ordem alfabética de municípios, os projetos desenvolvidos por estudantes de Etecs: