Projetos de São Paulo são selecionados pelo 6º Edital da Água

Três projetos de São Paulo estão entre os vencedores da sexta edição do Edital da Água, promovido pela Mosaic. Eles fazem parte das 12 iniciativas comunitárias de 11 estados brasileiros beneficiadas pela seleção, com foco no incentivo a segurança alimentar para grupos minorizados.

“O Edital da Água ilustra o nosso compromisso com o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atuamos e vivemos. Com esta iniciativa, proporcionamos condições para que a comunidade assuma o protagonismo na melhoria da sua realidade, encontrando soluções sustentáveis e direcionando recursos de forma eficiente”, afirma Paulo Eduardo, diretor de Public Affairs e Governo.

O Instituto para o Desenvolvimento Sustentável e Cidadania do Vale do Ribeira (IDESC), em Registro (SP), foi um dos beneficiados. Esta é a primeira vez que a instituição é contemplada e se destaca por contribuir com a qualidade de vida, saúde e bem-estar das famílias indígenas Guarani, da aldeia Tupã Reko.

As ações preveem a melhoria do saneamento básico, por meio da construção de banheiros, fossas sépticas e jardins filtrantes, garantindo o acesso à água potável e segurança hídrica aos indígenas, além de fortalecer a soberania alimentar e práticas agrícolas sustentáveis. O projeto visa ainda capacitar membros da aldeia em proteção de nascentes, práticas agroecológicas/agroflorestais e tratamento de água.

Outra instituição selecionada foi a Fundação Coopercitrus, com o projeto “Cooper Nascentes”, que contempla a recuperação de nascentes. A iniciativa prevê a identificação dos produtores rurais interessados em participar do projeto, a análise de viabilidade técnica e a proteção e recuperação dos mananciais. As ações serão executadas nas cidades mineiras de Araxá, Alfenas, Conquista, Delta, Patos de Minas, Patrocínio, Sacramento, Tapira e Uberaba, e em Rio Verde (GO). O objetivo é recuperar 30 nascentes.

Direto da capital paulista veio o terceiro projeto apresentado pela Associação Biosaneamento (SP), voltado para a circularidade e produção de alimentos na favela. A instituição também atua em projetos que levam saneamento básico às comunidades, com ação conjunta de moradores, jovens voluntários e outros agentes da sociedade.

Ao todo foram selecionados 12 projetos de 11 estados brasileiros nesta edição do Edital da Água. Ações lideradas por organizações da sociedade civil e instituições de ensino comprometidas com a recuperação e preservação de nascentes e áreas de mananciais, o aumento da vazão em cursos hídricos, a instalação de sistemas de saneamento básico, a disseminação de tecnologias sociais para tratamento de água e a promoção da gestão eficiente deste recurso natural. O edital prioriza ainda projetos que beneficiem grupos minorizados ou sejam liderados por pessoas com perfil de Diversidade e Inclusão, como lideranças mulheres, pessoas na melhor idade, pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas ou não brancas e comunidades tradicionais.

As iniciativas serão acompanhadas durante 10 meses e cada projeto receberá até R$ 45 mil durante a implementação da proposta.

Mais de 16 mil pessoas beneficiadas desde 2019

Desde o ano passado, o edital prioriza projetos que promovam também a produção de alimentos de forma sustentável, e, nesta edição, trouxe como inovação o recorte para a primeira infância, como novo grupo de prioridade, de modo a incentivar iniciativas voltadas para crianças de zero a 6 anos.

Outra novidade desta edição foi a inclusão de novos municípios, ampliando a abrangência do programa para 11 estados. Entre os novos locais, estão Palmeirante e Colinas (TO). Pela primeira vez, o estado do Tocantins participou da iniciativa, devido à construção da nova Unidade de Mistura da Mosaic no Terminal Integrador de Palmeirante, o que vai impulsionar a economia da região.

O Edital da Água tem o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS) como parceiro técnico e responsável pela gestão. Desde sua criação, em 2019, o programa já apoiou mais de 66 projetos e impactou diretamente mais de 16 mil pessoas, além de influenciar indiretamente diversas regiões do país.

Nas últimas edições, o programa foi responsável pela recuperação de, pelo menos, 115 nascentes, a instalação de mais de 210 sistemas de captação de água e/ou tratamento de esgoto, o plantio de mais de 64 mil árvores e a conservação e a recuperação de mais de 215 bilhões de metros quadrados de área.