Projetos de escolas paulistas são premiados em evento da Fundación MAPFRE

Promovido durante a última sexta-feira, 29, em São Paulo (SP), a 13ª edição do Encontro Nacional de Professores reuniu 54 docentes de seis estados brasileiros, que participaram do programa Educação Viária É Vital (EVV) em 2024. O evento, realizado pela Fundación MAPFRE, tem o objetivo de celebrar o encerramento das atividades do EVV em 2024, além de reconhecer os projetos destaques regionais e nacionais, elaborados pelos educadores a partir dos conhecimentos adquiridos durante o ano.

Na ocasião, quatro projetos apresentados por escolas do estado de São Paulo foram selecionados como ‘destaques nacionais’, refletindo sua relevância e a excelência de sua condução. Entre eles, está a iniciativa desenvolvida Escola Maria Aparecida dos Santos Brigola, de Itararé (SP), com o tema “Meu coração está onde moro! Segurança e vida”, que busca contribuir para a formação de futuros cidadãos atentos e respeitosos, e a da EMEF Irmã Irene Alves Lopes, de Paraibuna (SP), o “Like para o trânsito seguro”, que promove a conscientização e o conhecimento das regras de trânsito.

Além delas, a EMEB Prof. Antonio Carlos Pinto, da capital, foi premiada com o projeto “Rota da Diversão: Explorando O Trânsito”, que busca promover a educação no trânsito conscientizando as crianças sobre a importância de conhecer e respeitar as regras. Já EMEI Joanna Madóglio de Almeida, de São Manuel (SP), conquistou a posição de destaque nacional com a iniciativa “Sementinhas de um Trânsito Seguro”, que espera conscientizar a comunidade escolar e seu entorno sobre um trânsito seguro, inclusivo e sustentável, por meio de ações colaborativas e educativas.

“É uma honra reunir educadores de diferentes estados para celebrar os resultados do programa Educação Viária É Vital. Este encontro marca não apenas o encerramento de um ano de aprendizado e dedicação, mas também o impacto positivo dos projetos desenvolvidos pelos professores, que, com seu empenho, ajudam a potencializar a educação viária em todo o país”, declarou Fátima Lima, representante da Fundación MAPFRE no Brasil.

Educação Viária É Vital

Alcançando a marca de mais de 4,3 milhões de pessoas beneficiadas, o programa Educação Viária é Vital (EVV) completa 20 anos de atuação no Brasil em 2024. A iniciativa, promovida pela Fundación MAPFRE, dissemina o conceito de segurança viária de forma participativa tendo os alunos como protagonistas de seu próprio aprendizado. Para conferir mais informações sobre o EVV e sobre a 13ª edição do Encontro Nacional de Professores, acompanhe o Instagram da Fundación MAPFRE: @fundacionmapfrebrasil