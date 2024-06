Projetos de Eficiência Energética da Enel SP beneficiaram mais de 526 mil pessoas em 2023

Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a Enel Distribuição São Paulo anunciou os resultados dos projetos de Sustentabilidade e Eficiência Energética, que beneficiaram mais de 526 mil pessoas no último ano em sua área de concessão. Os dados englobam iniciativas que visam levar ações socioeducativas de consumo consciente, reciclagem de resíduos, preservação do meio ambiente, implantação de hortas urbanas sob as linhas de transmissão da distribuidora, eficiência energética, além de promover capacitações para o mercado de trabalho, auxiliar novos empreendedores a gerir suas produções e trabalhar a inclusão social em diversas comunidades. Também foram contempladas propostas selecionadas por Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética, direcionadas para iluminação pública e prédios públicos, industriais e comerciais.

Os projetos desenvolvidos pela Enel SP resultaram na troca de mais de 7,9 mil geladeiras e 689 mil lâmpadas por modelos mais eficientes. No total, foram beneficiados moradores de 24 municípios da área de concessão no estado de São Paulo. As ações representaram a geração de R$ 723 mil em renda para os beneficiados e permitiram uma economia estimada de 46.427 GWh de energia, o suficiente para abastecer 22,9 mil famílias com consumo de 170KWh por um ano. Com esse resultado, a empresa colaborou para evitar a emissão de aproximadamente 9,7 mil toneladas de gás carbônico (CO²) na atmosfera.

“As ações de sustentabilidade precisam ser uma prioridade para toda a sociedade. A Enel busca atuar em diversas frentes para promover a consciência ambiental e a eficiência energética, envolvendo clientes, empresas parceiras e gestores públicos nesta tarefa coletiva de zelar pelo meio ambiente”, afirma Solange Mello, responsável pela área de Sustentabilidade da Enel São Paulo.

Material reciclado vale bônus na conta de luz

Entre os programas de Sustentabilidade desenvolvidos pela Enel São Paulo está o Ecoenel, que concede bônus na conta de energia dos clientes mediante a troca de resíduos em ecopontos localizados nos estados onde a companhia atua. Em 2023, a Enel Distribuição São Paulo concedeu mais de R$ 970 mil em bonificações aos clientes, com a arrecadação de 2,6 mil toneladas de resíduos recicláveis. A iniciativa foi responsável pela preservação de cerca de 23,5 mil árvores, por meio da reciclagem de papel.