Projetos de alunos de Etecs são premiados na sexta edição da Fenadante

A criatividade dos estudantes das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) foi reconhecida na sexta edição da Feira de Tecnologia das Nações – Colégio Dante Alighieri (Fenadante), cuja cerimônia de premiação ocorreu no último sábado (28), na Capital. O evento reuniu 134 pesquisas de pré-iniciação científica desenvolvidas por alunos do nono ano do Fundamental à terceira série do Ensino Médio de escolas públicas e privadas do Brasil e do exterior.

Desenvolvido pelos estudantes Evellyn Furtado, Vitor Lopes, Arthur Almeida, da Etec Profª Maria Cristina Medeiros, de Ribeirão Pires, o projeto RecolheAI – lixeira inteligente utilizando automação, IoT e visão computacional, foi primeiro lugar na categoria Ciências Biológicas.

Outro projeto da mesma unidade, o Jumpai – jogo interativo para crianças com mobilidade reduzida, das alunas Giovana Souza, Ana Ribeiro e Thifany Conceição, ficou com a segunda colocação na categoria Transformação Digital. Orientados por Cintia Pinho e Anderson Vanin, ambos também ganharam credenciamento para a Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia (Fenecit).

Já o projeto Lavoisier – composteira doméstica otimizada para degradação de resíduos de PLA gerados na impressão 3D, desenvolvido por Miguel Gonzaga, Rafael Yamanaka, Sofia de Abreu, da Etec Padre Carlos Leôncio da Silva, de Lorena, ganhou credenciamento para a Feira de Ciências e Engenharia do Amapá (Feceap). Os estudantes foram orientados por Fábio de Jesus e João Lourenço.

Dois projetos da Etec de Monte Mor ganharam o prêmio Destaque FTD Educação: Aqua Coqui: explorando as propriedades do carvão ativado proveniente do coquinho azedo (Butia Capitata) em sistemas de filtragem – parte 2, das alunas Bruna dos Santos, Clara Barbosa, Isabella Turim, orientadas por Roney Caum; e Ligluz – lâmpadas LED sustentáveis, das estudantes Maria Guimarães e Mirela Turim, sob orientação de Fabrício Azevedo e Fabiano Zuin.

A mostra presencial, realizada entre terça e quinta-feira da semana passada (24 e 26), ainda contou com a participação da Etecs Dep. Salim Sedeh, localizada em Leme, com o projeto Cuidando da terra e do prato: identificando microplástico em alimentos consumidos diariamente, das alunas Anna Ficher, Lorena Rauter e Mirella Wiltler, que foram orientadas pela professora Thais Priolli.