Projeto “Vivendo de Bem com a Via” percorreu Diadema, Itaquaquecetuba e Santos

Em comemoração à Semana Nacional do Trânsito, realizada de 18 a 25 de setembro, as concessionárias Ecovias e Ecopistas promoveram atividades voltadas à segurança viária. Neste ano, o projeto “Vivendo de Bem com a Via” apresentou uma programação destinada a crianças em Diadema, Itaquaquecetuba e Santos. O objetivo da ação foi ensinar as regras de trânsito de forma lúdica, alinhando-se às iniciativas socioambientais das concessionárias do Sistema Anchieta-Imigrantes e do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

O espetáculo foi conduzido pela ‘Cia Palco Sobre Lona’, que, desde 2014, realiza peças teatrais para o público infantojuvenil, utilizando música e técnicas circenses para conscientizar sobre segurança no trânsito. A apresentação contou com recursos tecnológicos, como tablets e telão de LED, além de oficinas interativas com as crianças. Ao final, os participantes receberam uma revista educativa com atividades sobre educação no trânsito e cidadania. No total, foram realizadas 20 oficinas, todas acessíveis a pessoas com deficiência auditiva e visual.

“A educação no trânsito deve começar cedo. Ensinar as crianças de forma lúdica as transforma em agentes de conscientização, que levam essa mensagem para seus pais e familiares”, afirmou Diego Furtado dos Reis Silva, coordenador de Sustentabilidade da Ecovias e Ecopistas. Ao todo, 360 crianças participaram das atividades.

O programa “Vivendo de Bem com a Via” foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura e realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução, em parceria com o Núcleo Cultural e com patrocínio da EcoRodovias.