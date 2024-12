Projeto Visão do Bem recebe selo de reconhecimento da Prefeitura de São Paulo

O Projeto Visão do Bem, uma iniciativa dedicada à saúde ocular para pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, recebeu um importante selo de reconhecimento da Prefeitura de São Paulo, destacando sua atuação transformadora na cidade.

Fundado por Adriana Ungaretti, o projeto já beneficiou diretamente mais 900 idosos desde 2021, ampliando sua presença para 11 localidades da Grande São Paulo. O impacto se dá através de um programa completo que inclui consultas oftalmológicas, doação de armações fornecidas pela Ótica Chilli Beans e lentes produzidas pela OneSight EssilorLuxottica Foundation.

Além de oferecer consultas oftalmológicas e óculos, o projeto promove ações educativas, como oficinas e rodas de conversa, que conscientizam sobre os cuidados com a visão e os riscos do uso de óculos inadequados. Essas atividades, somadas ao acompanhamento contínuo das condições visuais dos beneficiários, têm contribuído para a autonomia dos idosos, reduzindo quedas e melhorando significativamente sua qualidade de vida.

“Tem muita gente precisando de ajuda e nós ajudamos naquilo que fazemos melhor, doando óculos e lentes para os idosos que necessitam. Ficamos muito felizes com essa iniciativa do Velho Amigo e da Adriana, nossa franqueada, que arregaça as mangas, envolve muita gente e faz acontecer. Vamos ampliar o Visão do Bem ano a ano para fortalecer cada vez mais essa iniciativa tão bonita e fundamental.”

Com foco no cuidado integral e parcerias estratégicas, a iniciativa reafirma o compromisso com a dignidade e a valorização das pessoas idosas, inspirando novas ações voltadas ao envelhecimento ativo e à inclusão.