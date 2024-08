Projeto Verde com Frutas reúne jovens do CAMP Pinheiros para falar sobre ESG

Em parceria com o CAMP Pinheiros, a Hunter4Agro realizará três novos encontros ao longo de agosto, com a participação de adolescentes e jovens da instituição, com o projeto “Verde com Frutas”, uma iniciativa que visa incentivar o plantio consciente de árvores frutíferas nas cidades (veja abaixo o local, dias e horários).

O projeto piloto foi iniciado nas dependências da UMAPAZ, Coordenação de Educação Ambiental e Cultura da Paz da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) da Prefeitura de São Paulo, e do Viveiro Manequinho Lopes, espaço público que produz mudas no Parque do Ibirapuera.

Cerca de 30 jovens do Formação para Cidadania, do CAMP Pinheiros, conheceram uma preocupante realidade: a diminuição de árvores frutíferas nas zonas rurais em função da monocultura que se espalha por quase todas as regiões brasileiras. O impacto dessa realidade é que a fauna tem migrado para a cidade em busca de alimento e não tem encontrado.

A falta de áreas verdes, além de prejudicar a biodiversidade, provoca menor capacidade de absorver água da chuva e piora a qualidade do ar nos centros urbanos. Sem natureza, a qualidade de vida e saúde mental das pessoas também é afetada de forma negativa.

Nesse contexto, o projeto Verde com Frutas aspira estar na agenda pública e pode ser incorporado em ações de ESG, sigla que remete ao cuidado ambiental, social e governança nas organizações. Sim, as empresas podem contribuir plantando verde e vida.

“Alguns estudantes já estão em seu primeiro emprego e outros, em busca de colocação no mercado. Eles demonstraram muito interesse pelo plantio. É uma geração que busca um futuro sustentável e socialmente responsável”, diz Pedro Coube, especialista em ESG responsável pela condução da palestra.

Após o bate-papo, o grupo participou de um percurso pelo viveiro no Ibirapuera conduzido por profissionais da UMAPAZ. Os jovens conheceram a história e exploraram diversas árvores e plantas. Ao final do trajeto, aplicaram os princípios aprendidos sobre o plantio de árvores frutíferas e levaram mudas para casa.

“Esse é o começo de um projeto que ganhará ainda mais força ao longo de 2024. Já estamos programando novas turmas de alunos e acreditamos que eles serão agentes de mudança e preservação ambiental em suas comunidades e empresas”, ressalta Coube, que é grande parceiro da Interhunter Academy e Hunter4Tech.

Próximos encontros:

13/08 – 10h às 12h

14/08 – 10h às 12h

27/08 – 14h às 16h

Local: UMAPAZ – Av. Quarto Centenário, 1268 – Jardim Luzitania.