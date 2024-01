Projeto Vamos Trilhar leva paulistano para conhecer os parques naturais da capital

A Prefeitura de São Paulo começa na quinta-feira (25), dia em que a cidade completa 470 anos, ao Projeto Vamos Trilhar. A proposta da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), em parceria com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), é levar o paulistano para conhecer, gratuitamente, os parques naturais municipais (PNMs) da capital, que são Unidades de Conservação de proteção integral.

A entidade Associação Mundo Melhor irá organizar a ida de grupos pré-agendados a cinco PNMs. O visitante terá a oportunidade de saber das ações desenvolvidas para a preservação e conscientização do meio ambiente, além de poder admirar a beleza das florestas tropicais ao longo de suas caminhadas pelas trilhas demarcadas e monitoradas acompanhados de guias, monitores e equipe de manejo. As trilhas são de nível fácil, o que torna o programa uma opção de passeio para toda a família.

O Projeto Vamos Trilhar acontecerá durante todo ano de 2024 sempre aos finais de semana, sábados e domingos e alguns feriados, com visita pré-agendada. O transporte até os parques será gratuito. Na inscrição está incluso um kit com camiseta, água e lanche que serão entregues no momento de chegada aos parques.

Diversas regiões

Na Zona Sul, nas regiões de Parelheiros e Grajaú, ficam localizados os Parques Naturais Municipais Jaceguava, Itaim, Varginha e Bororé, que fazem parte do projeto de contrapartidas das obras do rodoanel, locais de alta preservação da natureza com a manutenção da fauna e flora da maneira mais primitiva possível nos dias de hoje.

Na Zona Leste, o paulistano terá a oportunidade de conhecer o Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo, espaço de utilização de técnicas de preservação ambiental com a integração da cidade com fauna e a flora. No local há vários exemplos sobre o que pode ser feito para melhorar a preservação do meio ambiente e a sede do parque é o primeiro prédio público municipal sustentável.

O projeto contempla os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODSs da Agenda 2030 e se baseia em outras políticas públicas municipais, como as criações das Áreas de Proteção Ambiental Municipais – APAs Capivari-Monos e Bororé Colônia e do Polo de Ecoturismo de Parelheiros, Marsilac e Ilha do Bororé, na zona sul; e ainda com a APA Estadual Parque e Fazenda do Carmo, na zona leste.

Serviço

As inscrições para o Projeto Vamos Trilhar devem ser feitas pelo minhasinscricoes.com.br/Evento/VamosTrilhar. No site estão o regulamento e as demais orientações.

Veja os locais

Parque Fazenda do Carmo (Trilha da Preguiça, Trilha do Urubu)

Sábados e domingos

Saída do Metrô Artur Alvim às 8h

Chegada ao Parque às 9h

Tempo de permanência no parque das 9h às 11h

Saída do parque às 11h

Chegada de retorno no Metrô Artur Alvim às 12h

Parque Itaim (Trilha do Tatu, Trilha Bosque do Silêncio)

Sábados e domingos

Saída do Santo Amaro às 8h

Chegada ao Parque às 9h

Tempo de permanência no parque das 9h às 11h

Saída do parque às 11h

Chegada de retorno no Metrô Santo Amaro às 12h

Parque Jaceguava (Trilha do Saci, Trilha do Cambará)

Sábados e domingos

Saída do Santo Amaro às 8h

Chegada ao Parque às 9h

Tempo de permanência no parque das 9h às 11h

Saída do parque às 11h

Chegada de retorno no Metrô Santo Amaro às 12h

Parque Varginha (Trilha do Içá, Trilha das Araucárias)

Sábados e domingos

Saída do Santo Amaro às 8h

Chegada ao Parque às 9h

Tempo de permanência no parque das 9h às 11h

Saída do parque às 11h

Chegada de retorno no Metrô Santo Amaro às 12h

Parque Bororé (Trilha do Aventureiro, Trilha do Lago, Trilha do Gavião Caramujeiro)

Sábados e domingos

Saída do Santo Amaro às 8h

Chegada no Parque às 9h

Tempo de permanência no parque das 9h às 11h

Saída do parque às 11h

Chegada de retorno no Metrô Santo Amaro às 12h