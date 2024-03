Projeto Um Salto Para Vida traz aventura, inclusão e muitas novidades para várias cidades do Brasil

No sábado, 09 de março, as cidades de Nova Odessa – SP e Balneário Gaivotas – SC iniciaram mais uma edição do evento que literalmente faz os sentidos voarem. Estamos falando da 7ª Edição de um Salto Para Vida. A iniciativa promulgada pela Associação Adote um Cidadão, é realizada graças a aliança social, e a franca colaboração da Confederação Aerodesportiva Brasileira de Paramotor e Paratrike (CABPP) e seus associados, que proporcionará este ano mais de 250 voos às pessoas com deficiência nas modalidades Paramotor e Paratrike, com o objetivo levar a incrível magia de voar através de momentos de inesquecível emoção.

O Ninho dos Condores em Nova Odessa e Gaivotas Paramotor em Balneário, receberam aproximadamente 100 Pessoas Pra Lá de Especiais e que tiveram a oportunidade de sentir a emoção de voar pela primeira vez, que contou uma infraestrutura planejada que incluiu pilotos experientes repletos de amor em seus motores, suporte médico, segurança, alimentação, hidratação e bem-estar.

O Projeto Um Salto Para Vida é mais uma ação inclusiva, que linka histórias de quem vive momentos de aventura radicais como um estilo de vida, com pessoas que muitas vezes são vítimas de descasos sociais, e não tem nenhum acesso à cultura ou recreação. Este é, de fato, o objetivo maior do projeto: permitir se colocar no lugar do outro enquanto promove a reflexão e alimenta a vereda da inclusão, em busca por um mundo melhor, mais justo e igualitário através da Responsabilidade Social.

A ação Esportiva Um Salto Pra Vida, que teve início sábado, terá sua segunda parte realizada dos dias 21 a 24 de março e ocorrerá em sete Estados: Brasília, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo de forma totalmente gratuita para que pessoas com deficiência desfrutem de um momento único em suas vidas. Pois, há 25 anos o pagamento das ações realizadas pela Associação Adote um Cidadão são os inúmeros sorrisos de contagiante alegria de seus atendidos.