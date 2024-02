Projeto Ubuntu Carioca Circuito de Cultura Urbana – De 10 a 28 de fevereiro

Projeto Ubuntu Carioca – Carnaval 2024, com diversas atividades espalhadas pela cidade. O projeto é uma realização do CEAP – Centro de Populações Marginalizadas e conta com o patrocínio da BUDWISER, BAYER e SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA DO RIO DE JANEIRO.

O Projeto Ubuntu Carioca – Circuito de Cultura Urbana, visa identificar iniciativas culturais de matrizes africanas, para construção de um inventário cultural que referenciam e fortaleça o turismo de experiência, a vocação criativa e a formação empreendedora, promovendo práticas de Blocos Carnavalescos e Rodas Culturais em diversas regiões da cidade do Rio de Janeiro. A iniciativa promove o acesso gratuito à cultura mobilizando milhares de pessoas, fomentando o desenvolvimento social e econômico territorial, gerando trabalho e renda para centenas de famílias durante o Carnaval de Rua do Rio de Janeiro.

O CEAP – O Centro de Articulação de Populações Marginalizadas – irá identificar, assessorar e promover mais 20 projetos culturais, de valorização da Cultura Negra e o Carnaval de Rua, distribuídos em diferentes territórios da cidade. Serão oferecidos recursos para viabilização de infraestrutura, assessorias de produção e promoção dos eventos, durante o período do Carnaval.

Durante as apresentações dos Blocos e Rodas Culturais, será promovida uma Campanha de Combate ao Racismo e a Intolerância Religiosa com objetivo de sensibilizar a sociedade civil para a importância da construção permanente de uma rede de apoio contra o Preconceito Racial e intolerâncias correlatas.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES CARNAVAL 2024

Carnaval Afro 2024

11/02 – Domingo, das 16h às 22h

12/02 – Segunda-feira, das 16h às 22h

Local: Pequena África

Cortejos na Rua do Livramento, Gamboa – RJ

Alegria Cura, Afoxé Filhos de Gandhi, Agbara Dudu, Filhos de Angola, Ilé Odara, Imalé Ifé, Ájó Órún Áyé, Ójúobá, Raizes Africanas, Táfaráogi, Órúnmilá e Filhas de Gandhi

Blocos de Samba:

10/02 – Sábado às 11h

Bloco Quilombo da Glória

Local: Quilombo Ferreira Diniz – Rua Cândido Mendes, Glória – RJ

11/02 – Domingo às 15h

Arteiros da Glória

Local: Rua da Glória (ao lado do restaurante Vila Rica) – Glória –RJ

11/02 – Domingo às 11h

Bloco Botafé

Local: Praça da Passagem – Centro – Cabo Frio – RJ

12/02 – Segunda -feira às 9h.

Carnaval Afro 2024

Local: Pequena África – Rua do Livramento – Gamboa.

12/02 – Segunda-feira às 10h

Bloco da Insana

Local: Rua Henrique Valadares, Centro – RJ

13/02 – Terça-feira às 16h

Bloco Cata Latas do Grajaú

Local: Praça Nobel, Grajaú –RJ

14/02 – Quarta-feira às 16h

Guri da Merck

Local: Praça da Merck – Jacarepaguá – RJ

17/02 – Sábado às 17h

Berço do Samba

Local: Rua da Lapa (ao lado da Sala Cecília Meireles) – Lapa –RJ

28/02 – Quarta-feira às 16h

Bloco da Yayá

Local: Theatro Municipal – Centro –RJ