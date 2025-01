Projeto sustentável da FUABC coleta quase 2 toneladas de resíduos eletrônicos

A parceria entre a Fundação do ABC e a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrodomésticos e Eletrônicos (ABREE) tem gerado impactos positivos para a sociedade e o meio ambiente. Firmada em junho de 2024, a iniciativa batizada de “Conectado na Natureza” atingiu, em seis meses, a marca de 1,9 tonelada de resíduos eletrônicos, pilhas e baterias coletadas. O montante foi arrecadado por meio de pontos de coleta distribuídos em 32 serviços de saúde gerenciados pela FUABC no Grande ABC, Região Metropolitana de São Paulo, Interior e Baixada Santista.

O objetivo da iniciativa é colaborar com o tratamento correto de itens eletrônicos que estão em desuso e evitar que os mesmos sejam descartados em aterros sanitários comuns, hábito que pode provocar contaminação ao solo por metais pesados e gerar graves danos ao meio ambiente ao longo dos anos.

A logística reversa, um dos principais pilares da ação, tem como destinação final dos produtos a devolução à cadeia produtiva para o correto reaproveitamento de materiais, evitando que sejam descartados de maneira inadequada no meio ambiente. O processo permite não apenas a redução do impacto ambiental causado pelo descarte indevido, mas a redução da contaminação do solo e dos lençóis freáticos por metais pesados e substâncias tóxicas, como o mercúrio e o cádmio, comuns nesses dispositivos.

Além disso, ao garantir que esses resíduos sejam encaminhados corretamente para centros de reciclagem e reaproveitamento, o projeto contribui para a economia circular, fomentando a reutilização de materiais valiosos como o ouro, a prata e o cobre, presentes nos componentes eletrônicos. Esse ciclo reduz a necessidade de mineração e a extração de novos recursos naturais, o que diminui a pressão sobre o meio ambiente.

“Os equipamentos gerenciados pela FUABC, além de serem referência em saúde, se tornaram também um ponto de conscientização ambiental, estimulando práticas sustentáveis em sua operação diária e promovendo a integração da comunidade no processo de preservação ambiental”, disse a gerente de Sustentabilidade da FUABC, Daniela Pedregal.

AÇÃO COMUNITÁRIA

A facilidade de acesso aos pontos e a proximidade com a comunidade local têm incentivado a população a participar ativamente da campanha, reduzindo o acúmulo de lixo eletrônico e impulsionando a educação sobre os cuidados com o meio ambiente.

No site da ABREE (https://www.abree.org.br) é possível encontrar o ponto de coleta compatível com o item que se deseja encaminhar à reciclagem, bastando inserir o CEP de residência. No caso dos pontos localizados em unidades gerenciadas da FUABC, é possível descartar apenas resíduos eletrônicos e eletrodomésticos de pequeno porte.

IMPACTOS

Com o êxito alcançado até agora, o projeto “Conectado na Natureza” continua a expandir suas atividades e a fortalecer parcerias. A ABREE e a FUABC estão comprometidas em ampliar o alcance da iniciativa, estabelecendo mais pontos de coleta e aumentando a conscientização sobre a importância da logística reversa de resíduos eletrônicos.

Atualmente, há tratativas em andamento para que as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos municípios de São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, e também as da região de São Mateus, em São Paulo, contem com o serviço em breve. A meta é que a parceria perdure e contribua diretamente com o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que foca na redução da poluição por resíduos e emissões de gases de efeito estufa, proteção do meio ambiente, fortalecimento da economia circular e na educação e engajamento da sociedade sobre a reciclagem e o descarte consciente.

CONFIRA OS PONTOS DE COLETA EM UNIDADES FUABC:

SANTO ANDRÉ

· Fundação do ABC (Sede Administrativa)

· Centro Universitário FMABC

· AME Santo André

· Hospital da Mulher “Maria José dos Santos Stein”

· Centro Hospitalar Municipal de Santo André

· Hospital Estadual Mário Covas

SÃO CAETANO DO SUL

· Hospital Infantil e Maternidade Márcia Braido

· Hospital Maria Braido

· Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin

· UPA Engenheiro Júlio Marcucci Sobrinho

· Complexo Municipal De Saúde

· Hospital Euryclides De Jesus Zerbini

SÃO BERNARDO DO CAMPO

· Hospital do Câncer Padre Anchieta

· Hospital de Clínicas Municipal

· Hospital de Urgência

· Hospital da Mulher de São Bernardo

DIADEMA

· Rede de Reabilitação Lucy Montoro de Diadema

MAUÁ

· AME Mauá

· Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini

SÃO PAULO

· Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário (CHSP)

· Contrato de Gestão de São Mateus/SP

CARAPICUÍBA

· Hospital Geral de Carapicuíba

MOGI DAS CRUZES

· Hospital Municipal de Mogi Das Cruzes

ITAPEVI

· AME Itapevi

ITATIBA

· USF – Jardim Ipê

SOROCABA

· AME de Sorocaba

· Rede de Reabilitação Lucy Montoro de Sorocaba

SANTOS

· AME Santos

· PAI Baixada Santista

GUARUJÁ

· Instituto de Infectologia Emílio Ribas do Guarujá

PRAIA GRANDE

· AME Praia Grande