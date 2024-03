Projeto social de skate apoiado pela Lei Paulista atende 150 crianças em Poá

“O esporte é como a vida: você cai, levanta, corrige e segue”. É com esse mantra que Sandro Soares, o Testinha, toca em Poá, zona leste da capital, o Manobra do Bem, da ONG Social Skate. O projeto conta com recursos da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte e oferece a prática gratuita do skate para crianças e adolescentes dos 6 aos 17 anos que estejam matriculados na rede pública de ensino.

Criada em 2011, a organização é o sonho materializado de Testinha, um militante do skate desde os anos 90 que preferiu o lado social do esporte a tentar competir em alto nível.

“O skate entrou na minha vida como um brinquedo. Depois virou hobbie, estilo de vida. Andei com a maioria desses caras que atingiram o topo, como o Bob Burnquist, mas sabia que não chegaria nesse nível técnico, de competir, mas como o skate é uma paixão e eu não queria me descolar dele, resolvi seguir por essa vertente, do social. Em 2000, fiz uma apresentação para os internos da Fundação Casa e percebi ali que poderia mudar a vida das pessoas por meio do skate”, conta Testinha.

As aulas acontecem em um espaço com duas quadras, uma coberta e outra aberta. Na aberta, os alunos em fase de iniciação passam por testes de habilidade e reflexo. Na coberta, a ação é em cima do shape. Os alunos andam sob a orientação de monitores em meio a rampas e corrimões espalhados pela quadra. A ONG disponibiliza toda o aparato de segurança, como capacete, joelheira, cotoveleira, skates e lanche.

Atualmente, a ONG atende por ano 150 alunos de oito escolas da região. Por dia, passam pelo local cerca de 30 jovens. O quadro fixo de colaboradores tem três educadores físicos, responsáveis por elaborarem e ministrarem as atividades, e uma assistente social.

Testinha não está só nessa empreitada. O aporte da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte é fundamental para manter o projeto em plenas condições de funcionamento.

“Esse recurso é essencial para tudo isso que está acontecendo com o projeto hoje. Conseguimos manter o espaço, pagar os educadores, o material dos alunos, o lanche. Fazemos bom uso do dinheiro público. Nenhuma criança aqui vai deixar de andar de skate por falta de equipamento”, diz Testinha.

A ONG Social Skate fica na Rua Rosa, 439, bairro Calmon Viana, em Poá – SP.

“Quero dar aula de skate”

Se tem um aluno que teve a vida transformada pelo projeto é Nicolas Miguel. Nove dos seus 15 anos estão conectados com a ONG Social Skate.

“Tudo o que eu aprendi de skate foi aqui. Skate é a minha vida. Se eu passo um dia sem praticar, fico mal. Essa quadra é onde encontro paz, esqueço dos problemas”, diz ele.

A exemplo de Testinha, Nicolas não cobiça o skate de alto rendimento. “Meu sonho no futuro é dar aulas para os mais jovens.”

Lei Paulista de Incentivo ao Esporte

Regulamentada pelo decreto 55.636 de 26/03/2010, a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de São Paulo contempla projetos vinculados às áreas educacional, formação desportiva, rendimento, sociodesportivo, participativa, gestão e desenvolvimento e infraestrutura. Ela possibilita à iniciativa privada o apoio a projetos esportivos elaborados por entidades privadas sem fins lucrativos de natureza esportiva ou por Prefeituras no Estado de São Paulo.

Para mais informações sobre a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de São Paulo, acesse lpie.sp.gov.br.