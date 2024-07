Projeto Sinais auxilia mais de 400 pessoas com deficiência em São Bernardo

Diante do propósito de promover a inclusão social na cidade, o Projeto Sinais, uma política voltada ao público surdo e encampada pelo Ministério do Esporte em parceria com a Prefeitura de São Bernardo, chega ao 15º mês consecutivo de execução registrando mais de 400 pessoas atendidas em âmbito municipal. São Bernardo foi pioneira a entrar no circuito nacional do programa.

Idealizado como medida que visa integrar esporte, cultura e lazer no município, o projeto oferta oportunidade das modalidades de futsal, vôlei, dança, circo, ritmos, natação, hidroginástica, dentre outras atividades, no Creeba (Centro Esportivo Especial do Bairro Assunção), Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, Centro Esportivo do Jardim do Lago e na UBS do Jardim Represa.

As ações são voltadas, principalmente, a crianças e jovens de 6 a 17 anos e, sobretudo, àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O convênio, a princípio, tem duração de 18 meses.

Secretário de Esportes e Lazer de São Bernardo, Sérgio Pasin pontuou que a cidade se tornou referência ao criar novas oportunidades de acesso ao público surdo. “As atividades, já consolidadas na cidade, são de fundamental importância visando a inclusão social dos participantes, promovendo esporte, lazer e cultura.”

Entre os diferenciais do projeto na cidade estão as aulas de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais), que são oferecidas a todos os alunos matriculados e seus familiares, com o objetivo de assegurar desenvolvimento, autonomia e integração da pessoa surda, capacitando os integrantes da família a participar efetivamente deste processo.

PIONERISMO – Escolhida em seleta lista de municípios brasileiros, São Bernardo foi a única cidade do País que cumpriu todas as etapas do processo e conseguiu receber os recursos destinados ao Projeto Sinais. A cidade compôs levantamento por apresentar, de acordo com dados do governo federal, um dos maiores números de surdos dentro de programas de transferência de renda.

CONTINUIDADE – Com o iminente encerramento do convênio junto ao Ministério do Esporte em agosto deste ano, o município já reservou parte do seu orçamento para efetivar a continuidade das oficinas esportivas, culturais e de Libras, iniciadas pelo Projeto Sinais em São Bernardo.

Para participar dos cursos esportivos oferecidos pela Secretaria de Esportes e Lazer, inclusive o Projeto Sinais, acesse o site: http://www.cursosesportivossbc.com/. Todas as atividades são gratuitas.