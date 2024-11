Projeto Samba Mulher – A Cadência e o Axé das Mulheres Sambistas no Sesc Belenzinho

O Sesc Belenzinho apresenta a primeira edição do Projeto Samba Mulher – A Cadência e o Axé das Mulheres Sambistas a partir de novembro e continua em 2025. A programação reúne uma série de shows de diferentes vertentes do samba e com formatos plurais, que têm em comum o protagonismo das artistas que são sambistas ou que tem trabalhos musicais em diálogo com a estética do samba.

A abertura do projeto ocorre no dia 8/11, na praça central da unidade com a intervenção inédita do Cordão da Dona Micaela, A Doulagem do Samba nas “vozes-entranhas” das Mulheres Sambistas a atividade é gratuita. E no mesmo dia teremos a apresentação com As Pastoras do Rosário (8/11, sexta, às 20h30), o grupo apresenta a Roda de Pagode, com clássicos do pagode e além da participação especial do Cordão da Dona Micaela; Luciana Mello (16/11, sábado, às 20h30) traz o show inédito Ela é Samba, uma homenagem ao gênero; já a cantora Ayô Tupinambá (20/11, quarta, às 18h) traz a diversidade e a expressão artística de corpos dissidentes e de pessoas LGBTQIA+ e terá a participação da cantora Camila Trindade; Pura Raça (21/11, quinta, às 19h),grupo feminino da Zona Leste de São Paulo; a percussionista Xeina Barros (24/11, domingo, às 18h) apresenta o show X que mistura músicas autorais com obras de compositores consagrados como Pixinguinha e Dona Ivone Lara.

O grupo Preta Batuque (5/12, quinta, às 18h) promove uma roda de samba gratuita na praça central da unidade; Mart’nália (6 e 7/12, sexta e sábado, às 20h30) a cantora faz show com os sucessos da carreira; Tássia Reis (8/12, domingo, às 18h) homenageia a cantora Alcione ícone do samba brasileiro.

Mulher Samba

A primeira edição do projeto Samba Mulher – A Cadência e o Axé das Mulheres Sambistas. A programação reúne uma série de shows e de intervenções artísticas relacionadas ao universo do samba. O projeto tem a intenção de ser um panorama cultural que apresenta ao público os trabalhos de mulheres sambistas e de artistas que lançaram trabalhos em diálogo com o samba.

O samba sempre teve a predominância masculina, mas as mulheres sempre estiveram presentes tanto na criação como na execução. Desde sua origem, elas sempre marcaram presença. Mulheres que ocuparam o espaço musical e mostraram os seus talentos, como, por exemplo Tia Ciata, Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, Jovelino Pérola Negra, Leci Brandão, Alcione, entre outras compondo e/ou interpretando.

Mulher Samba – Intervenção

A Doulagem do Samba nas “Vozes-Entranhas” das Mulheres Sambistas

8 de novembro. Sábado, às 21h

Ingressos: Gratuito

Local: Praça. Livre para todos os públicos

Intervenção artística onde a atriz Edi Cardoso, interpretando a parteira Dona Micaela da Penha, a atriz Luzia Rosa, interpretando a sambista Madrinha Eunice e a atriz Maria Baú, interpretando a escritora Carolina Maria de Jesus, simbolizam a constelação da doulagem e parto do Samba, nascido das “vozes-entranhas” das mulheres sambistas com a participação especial do Cordão da Dona Micaela.

Mulher Samba – Shows

Roda de Pagode das Pastoras do Rosário

Participação: Cordão da Dona Micaela

8 de novembro. Sexta, às 20h30

Ingressos: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia) e R$18,00 (credencial plena)

Local: Comedoria. Classificação: 14 anos.

As Pastoras do Rosário, seguindo seus fundamentos, apresentam também a possibilidade de reverenciar um dos gêneros mais significativos da música popular brasileira, o pagode, numa perspectiva de celebração envolvente apresentam canções como, Cheia de Manias, Timidez, Temporal, Coral de Anjos, dentre outras, que muito contribuíram para o cancioneiro brasileiro.

Luciana Mello

16 de novembro. Sábado, às 20h30

Ingressos: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia) e R$18,00 (credencial plena)

Local: Comedoria. Classificação: 14 anos.

Luciana Mello, uma das vozes mais marcantes da música brasileira, apresenta o show inédito Ela é Samba. Este espetáculo é uma homenagem ao samba, gênero que sempre fez parte da família e por isso da formação musical de Luciana. Ela é Samba traz uma seleção especial de sambas de grandes sambistas (Dona Ivone Lara, Cartola, Alcione entre outros), interpretados com a voz única e carismática de Luciana.

Ayô Tupinambá

Participação especial: Camila Trindade

20 de novembro. Quarta, às 18h.

Ingressos: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia) e R$18,00 (credencial plena)

Local: Teatro. Classificação: 12 anos.

Samb’Ayo é um projeto que coloca em destaque a diversidade e a expressão artística de corpos dissidentes. Idealizado por Ayô Tupinambá, este evento único convida artistas Trans, Travestis, Transmasculines, Não-Binaries, LGBTQIA+ e pretes para uma envolvente roda de samba, onde o protagonismo é dedicado a essas vozes muitas vezes marginalizadas.

Pura Raça

21 de novembro. Quinta, às 19h.

Ingressos: Gratuito

Local: Comedoria. Livre para todos os públicos.

O grupo feminino Pura Raça foi fundado em 03 de julho de 1988, no Bairro do Jardim Nordeste, Zona Leste de São Paulo. A ideia da fundadora Marlene Santana foi formar, informar e multiplicar grupos composto por mulheres. O grupo Pura Raça incentivou e abriu caminhos para que muitas mulheres pudessem estar trabalhando, vivendo, tocando e cantando no mundo do Samba.

Xeina Barros

24 de novembro. Domingo, às 18h

Ingressos: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia) e R$18,00 (credencial plena)

Local: Teatro. Classificação: 12 anos.

A instrumentista, cantora e compositora Xeina Barros apresenta o show X, que mescla músicas autorais e obras de compositores consagrados como Pixinguinha, Dona Ivone Lara, Alessandro Penezzi, Tia Amélia, e outros amigos. O repertório conta sua trajetória musical através do samba, das rodas de capoeira, do batuque de umbigada e do choro.

Preta Batuque

5 de dezembro. Quinta, às 18h

Gratuito

Local: Praça. Aberto ao público.

Preta Batuque é um projeto idealizado por 6 mulheres que tem como base musical o samba e pagode raiz. Mulheres com histórias e vivências similares, amigas e parceiras musicais em diversos projetos paralelos, fizeram de um desejo a concretização de um projeto, que não só se empodera em um universo machista, mas que também ressignifica a história individual de cada uma com o samba

Mart’nália

6 e 7 de dezembro. Sexta e sábado, às 20h30

Ingressos: R$ 70,00 (inteira), R$ 35,00 (meia) e R$21,00 (credencial plena)

Local: Comedoria. Classificação: 14 anos.

Consagrada com dois Grammys Latinos de Melhor Disco de Samba, Mart’nália já gravou 13 trabalhos em estúdio. No show, a sambista canta sucessos como “Cabide”, “Pra que chorar” e “Namora comigo”. Fazem parte do repertório também canções de seu pai, Martinho da Vila.

Tássia Reis canta Alcione

8 de dezembro. Domingo, às 18h

Ingressos: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia) e R$18,00 (credencial plena)

Local: Teatro. Classificação: 12 anos.

A partir do forte impacto da sambista Alcione em sua vida e arte, Tássia Reis apresenta esse show em celebração à cantora ícone do samba brasileiro; sua grande homenagem prestada a uma das suas maiores referências artísticas e como mulher negra. No setlist, entre clássicos e hits, Tássia imprime sua marca e embala o público em faixas como A Loba, Figa de Guiné e Não Deixe o Samba Morrer.

SERVIÇO

Projeto Samba Mulher

SESC BELENZINHO

Rua Padre Adelino, 1000

Belenzinho – São Paulo (SP)

Tel.: (11) 2076-9700 – www.sescsp.org.br – @sescbelenzinho