SP: Projeto Ruas Temáticas impulsiona comércio e turismo em ruas comerciais simbólicas

Revitalizar o centro de São Paulo e deixá-lo mais seguro e agradável para moradores, trabalhadores e turistas tem sido um dos maiores desafios da Prefeitura de São Paulo. E diante das diversas iniciativas em curso para recuperar a região, a cidade ganhou uma ação específica para resgatar a atratividade econômica de ruas comerciais simbólicas e importantes para história de São Paulo, o Projeto Ruas Temáticas. A ação é uma iniciativa da SP Urbanismo, que prevê estudos, diálogos, elaboração de projetos e execução de obras com práticas de recuperação e modernização urbana de vias públicas em toda a capital paulista.

As Ruas Temáticas caracterizam-se pela concentração de comércio especializado em determinado segmento específico de produtos e serviços. São polos comerciais que se desenvolveram de forma espontânea e se transformaram em símbolos da cidade de São Paulo. Atualmente, essas vias atraem grande quantidade de compradores e turistas das mais variadas regiões do país e até de países vizinhos, consolidando-se como espaços de extrema importância para a economia e a dinâmica urbana da capital paulista.

As vias localizadas no Centro estão em estágios mais avançados. A General Osório e a Santa Ifigênia, popularmente conhecidas como Rua das Motos e dos Eletrônicos, respectivamente, estão na fase de execução das obras. Para as Ruas São Caetano (Rua das Noivas), Paula Souza (Rua das Cozinhas) e Florêncio de Abreu (das Ferramentas), os projetos executivos estão sendo concluídos pela SP Urbanismo para dar início ao processo de contratação das obras ainda neste ano.

Outras duas importantes referências comerciais poderão ser incluídas no Projeto: a Rua Oriente, cujo projeto básico será contratado pela subprefeitura da Mooca, e a 25 de Março, ainda na fase de consulta junto aos comerciantes.

Ao potencializar as vocações já estabelecidas nessas vias, a gestão municipal pretende estimular a economia e o turismo local e tornar os espaços públicos mais dinâmicos, seguros, atraentes e acolhedores, ampliando o número de visitantes e beneficiando os pedestres e comerciantes locais.

Ruas das Motos

Rua General Osório

A requalificação da General Osório, no distrito da República, foi iniciada em fevereiro deste ano. Conhecida como Rua das Motos, as obras estão em andamento no trecho entre a Avenida Rio Branco e a Rua Barão de Campinas, com previsão de conclusão no segundo semestre deste ano. Para a execução das obras, o Conselho Gestor do Fundo de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB) aprovou o investimento de R$ 1,5 milhão.

As principais intervenções do projeto são:

· Criação de espaços de permanência;

· Instalação de mobiliário urbano;

· Alargamento da calçada, ao longo da via, e das esquinas;

· Acessibilidade;

· Caminhabilidade e aplicação de conceitos de traffic calming (estratégia para harmonizar fluxo de carros e pedestres), como cruzamentos elevados, estreitamento das faixas de rolamento, entre outros;

· Arborização e Paisagismo;

· Melhoria na Iluminação Pública;

· Comunicação e Identidade Visual.

Desde 1940, a Rua General Osório é considerada referência na cidade na venda de artigos e equipamentos para motos. Ela oferece uma variedade de peças novas e usadas, além de oficinas especializadas em conserto e restauração. O local é destino de turismo de compras na cidade e atrai visitantes de diversas regiões do Brasil. Leia mais.

Rua dos Eletrônicos

Rua Santa Ifigênia

Também localizada no distrito da República a Santa Ifigênia, conhecida como a Rua dos Eletrônicos, será requalificada em etapas. As obras da primeira fase começaram no mês de junho no perímetro entre as avenidas Cásper Líbero e Ipiranga e serão concluídas em até 120 dias. As outras quadras, que incluem o trecho entre a Avenida Ipiranga até a Avenida Duque de Caxias, terão as obras executadas na sequência com previsão de entrega em até um ano. Para requalificação de toda a via serão investidos R$ 7 milhões com recursos do FUNDURB. Conheça mais sobre o projeto.

Conheça outras ruas temáticas

Rua das Noivas

Rua São Caetano

Quando o assunto é casamento, automaticamente vem à mente a Rua São Caetano, na região da Luz. Maior referência do país em lojas que oferecem de vestidos de noivas, madrinhas e pajens a decorações para festas, buffets e empresas de fotos e vídeos. A via tem grande circulação de pessoas e potencial vocação econômica local.

A SP Urbanismo está finalizando o projeto executivo para dar início ao processo licitatório, que será realizado ainda neste ano. Para não impactar as vendas, o início das obras será acordado com os comerciantes locais.

Rua das Cozinhas

Rua Paula Souza

A Paula Souza, também no bairro da Luz, concentra uma variedade de lojas dedicadas a atender donos de bares, restaurantes e comércios de alimentos, mas também consumidores de produtos para o dia a dia culinário.

A SP Urbanismo está finalizando o projeto executivo para dar início ao processo licitatório a ser realizado ainda em 2024. Para não impactar as vendas e o dia a dia daqueles que trabalham e frequentam a localidade, o início das obras será acordado com os comerciantes.

Rua das Ferramentas

Rua Florêncio de Abreu

Na Florêncio de Abreu é possível encontrar qualquer tipo de ferragens, ferramentas e equipamentos de proteção individual para a realização de obras. A via ganhou esse nome em 1881, em homenagem ao então presidente da Província de São Paulo, Florêncio de Abreu, responsável por conseguir recursos para o calçamento da rua. Conhecida como Rua das Ferramentas, o endereço é um dos mais antigos da cidade, e sua vocação comercial data do fim do século 19 e início do século 20.

O projeto executivo está em fase de elaboração pela SP Urbanismo, com previsão de finalização no segundo semestre deste ano. Ao ser concluído, a empresa pública vai iniciar o processo licitatório, previsto para acontecer ainda em 2024. Para não impactar as vendas e o dia a dia daqueles que trabalham e frequentam na localidade, o início das obras será acordado com os comerciantes.

Rua da Moda

Rua Oriente

Localizada no Brás, no centro histórico de São Paulo, a Rua Oriente é considerada um dos principais polos comerciais do país no segmento de vestuário. Nela estão concentradas lojas de roupas para os públicos infantil, masculino e feminino.

Por oferecer variedade, qualidade e preço justo, a via recebe anualmente milhares de pessoas e lojistas de todo o Brasil.

Está em andamento a contratação da SP Urbanismo pela subprefeitura da Mooca para o desenvolvimento dos projetos funcionais e básicos.

Rua 25 de Março

Maior centro de compras popular da América Latina, 25 de Março é o e atrai, diariamente, cerca de 500 mil visitantes de todos os lugares do país e do mundo. Para quem busca diversidade e preço baixo, essa rua é mais do que a ideal.

Considerada um verdadeiro shopping a céu aberto, lá é possível encontrar de tudo. São comercializados brinquedos, fantasias, artigos esportivos, de decoração, de festas, para pets e bijuterias, assim como material escolar, armarinhos, roupas íntimas, produtos de casa e importados. Próximo a datas festivas, como Dia das Mães, das Crianças e Natal, a rua chega a receber 1 milhão de pessoas por dia.

Houve a apresentação dos conceitos do Projeto Ruas Temáticas aos comerciantes locais, para encaminhamento de suas demandas que deverão ser consideradas na elaboração do eventual projeto.