Projeto Riacho Grande: ISA CTEEP avança na construção de linhas de transmissão subterrâneas

A ISA CTEEP, líder no setor de transmissão de energia do País, avança nas obras para a construção de duas linhas de transmissão subterrâneas que pertencem ao empreendimento Projeto Riacho Grande, cujo objetivo é aumentar a confiabilidade no fornecimento de energia para São Paulo e região do ABC. A previsão do órgão regulador é de investir mais de R$ 1,1 bilhão e gerar 2,2 mil empregos locais.

Os serviços são executados pela EP Engenharia, empreiteira contratada pela ISA CTEEP, nos municípios de Santo André e São Caetano do Sul, que ocorrem no período diurno, das 7h às 17h, e na região central de São Paulo, das 22h às 6h, de acordo com a autorização dos órgãos competentes. As obras consistem em duas etapas: uma contempla a construção de encaminhamentos das linhas de dutos subterrâneos e outra consiste no lançamento de cabos, seguido do fechamento definitivo das caixas de emendas de 345kV para a desobstrução total das vias.

As vias passam por alterações temporárias, com interdições parciais que possuem a devida sinalização por meio de equipamentos, como faixas refletivas, placas de orientação e barreiras físicas de caminho seguro para pedestres locais.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também monitora as interdições e orienta o trânsito para garantir as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários das vias. Informações sobre o trânsito podem ser obtidas por meio do telefone SP 156. A ISA CTEEP mantém, ainda, um canal aberto para a população esclarecer dúvidas ou enviar sugestões sobre as obras, que é o 0800 580 3243.

Confira os locais e períodos estimados para as intervenções para os próximos dois meses (sujeitas a adequações):

São Paulo | Etapa – Construção de dutos

Local Período estimado Avenida Presidente Wilson, entre os números 1448 e 4200 Em curso até 23/7

Santo André | Etapa – Construção de dutos

Local Período estimado Avenida Lauro Gomes Em curso até 2/7 Rua Lauro Muller Em curso até 2/7

Santo André | Etapa – Lançamentos de cabos

Local Período estimado Rua Moema, Avenida Brasília, Rua Soares Sampaio Em curso até 15/6 Rua Americana, Avenida Gangel Pestana, Rua Ascalon, Estrada João Ducin De 17/6 a 2/7 Rua Guaporé, Avenida Higienópolis, Rua Caraguatai, Rua Caminho do Pilar De 14/6 a 25/6 Rua Andaraí, Rua Muritinga De 26/6 a 4/7

São Caetano do Sul | Etapa – Construção de dutos

Local Período estimado Avenida Lauro Muller, Rua Capivari Em curso até 15/6 Rua Juruá De 18 a 19/6 Rua Domitila De 3/7 a 5/8 Rua José de França Dias De 17 a 18/7 Rua Nelly Pelegrino De 22 a 23/7 Rua Manoel Augusto Ferreirinha, Rua Padre Manoel de Nóbrega De 26 a 29/7

Escopo do Projeto Riacho Grande

O empreendimento engloba duas linhas de transmissão subterrâneas de 345 kV, que somam 44,6 km, uma linha de transmissão aérea de 345 kV, com 9 km, a ampliação de duas subestações (Miguel Reale e Sul) e a construção de uma nova compacta e abrigada com 800 MVA de potência (São Caetano do Sul), ideal para centros urbanos. Arrematado no lote 7 do Leilão de Transmissão nº 01/20, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o projeto tem previsão de ser entregue até março de 2026.

– R$ 1,1 bilhão de investimento (Capex Aneel);

– 2 linhas de transmissão subterrâneas que somam 44,6 km;

– 1 linha de transmissão aérea com 9 km;

– 2 subestações ampliadas;

– 1 nova subestação com 800 MVA de potência;

– 2,2 mil empregos locais.