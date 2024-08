Projeto Respira: Iniciativa de autocuidado e cultura nas periferias de São Paulo

O cotidiano frenético que vivemos hoje e a falta de tempo para cuidar da própria saúde impactam em diversas áreas: tanto a parte física, como também a saúde mental. A partir disso, o Projeto Respira, iniciativa viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultural idealizada pela Yabá Consultoria e com o patrocínio da farmacêutica Sandoz, chega com o propósito de desacelerar, desenvolvendo iniciativas de autocuidado em diversas regiões da cidade de São Paulo.

O projeto tem o objetivo de estimular a população periférica a cuidar melhor de si, de acordo com os princípios determinados pela OMS – Organização Mundial de Saúde: comer bem, praticar atividade física, ter um bom sono, além de uma boa saúde mental, sempre trazendo atividades culturais que valorizam a comunidade.

O Projeto Respira avança em agosto para a segunda etapa, trazendo uma série de oficinas nos CEUs (Centros Educacionais Unificados) de São Paulo: Heliópolis, Tremembé, Taipas e Vila Alpina, com uma programação diversificada, as oficinas atendem pessoas de todas as idades.

Nesta segunda etapa, o projeto traz dança circular, tutorias de maquiagem, contação de histórias, trilha das ervas e o Respira Talk’s. Este último oferece à população periférica a chance de conversar diretamente com profissionais de saúde, tirando dúvidas sobre doenças crônicas, automedicação, qualidade de vida e o uso correto de antibióticos para evitar infecções bacterianas, entre outros temas essenciais.

Também traz a dinâmica “Roda de Conversa – Mulheres e seus Diferentes Papéis na Sociedade”, que será realizada nos CEUs Heliópolis, Tremembé e Vila Alpina. O espaço é dedicado ao empoderamento de mulheres em condições de vulnerabilidade social, promovendo diálogos ricos sobre os desafios e as oportunidades que elas enfrentam na sociedade.

Outras etapas

Ao todo, o Projeto Respira será realizado em três etapas. Na primeira ação do projeto, que aconteceu em maio, o projeto integrou cultura e saúde, através de diversas experiências à população do Tatuapé e região no parque CERET, em São Paulo. Levou informação, cuidado e diversão para toda a família com intervenção teatral, dança, brincadeiras para as crianças, massagens gratuitas e outras atividades como orientação psicológica, nutricional e educação física, permitindo desacelerar a rotina.

Após a segunda etapa, nos CEUs, o Projeto Respira culminará na terceira etapa, que será a Exposição Respira, acontecerá em novembro e será composta por fotos e vídeos das ações da primeira e segunda etapa do projeto e revelarão como a população entende e pratica o autocuidado. Uma oportunidade de orientação, cultura e inspiração para milhares de pessoas.

O Projeto Respira convida todos a participarem dessa experiência cultural, promovendo escolhas saudáveis e um estilo de vida equilibrado.

Serviço:

CEU Heliópolis

15/08, 9h: Dança Circular – uma celebração artística que promove relaxamento e união entre os participantes

16/08, 9h: Trilha das Ervas

16/08, 7h: Roda de Conversa – Instituto Velho Amigo (Voluntariado Sandoz)

CEU Tremembé

19/08, 10h: Roda de Conversa – Mulheres e seus diferentes papéis na sociedade

20/08, 14h: Respira Talk’s

21/08, 10h: Contação de Histórias – desperta a curiosidade e estimula a imaginação dos pequenos.

22/08, 18h: Tutorial de Automaquiagem

23/08, 14h: Trilha das Ervas

CEU Vila Alpina

26/08, 14h: Roda de Conversa – Mulheres e seus diferentes papéis na sociedade

27/08, 14h: Respira Talk’s

28/08, 14h: Trilha das Ervas

30/08, 15h: Contação de Histórias

CEU Taipas

29/08, 9h: Trilha das Ervas – o poder das plantas e suas aplicações para a saúde.

29/08, 16h: Tutorial de Automaquiagem – técnicas simples que realçam a beleza e promovem a autoestima.

04/09, 11h: Respira Talk’s – Conversa com médicos e profissionais de saúde