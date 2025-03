Projeto Raízes Urbanas oferece oficinas de “Educação Financeira para Artistas”

No mês de março, o Projeto Raízes Urbanas, criado pelo premiado grupo de dança Die Hard Crew, dá início com duas oficinas gratuitas que prometem expandir as possibilidades de como o público encara tanto a educação financeira quanto às manifestações culturais urbanas. As inscrições para as oficinas estão abertas e são limitadas, com foco em pessoas negras e periféricas.

A oficina a ser oferecida é a “Educação Financeira para Artistas”, que será ministrada por Célia Raimundo, que é professora de Geografia e pesquisadora das relações entre corpo, ancestralidade e territórios Calunduzeiros. Além de fundadora do PodPensarPreto, um podcast que reúne pesquisadores negros do mundo inteiro, ela realiza workshops e formações em temas como espiritualidade, resistência e educação afrocentrada.

Com uma proposta inovadora, Célia vai apresentar uma reflexão sobre finanças a partir de uma perspectiva afrocentrada, rompendo com a lógica colonial do capitalismo e explorando práticas econômicas ancestrais. O objetivo da oficina é ampliar as estratégias de organização financeira para artistas. Através das experiências de mulheres negras na diáspora, irá explorar práticas econômicas ancestrais, estratégias de autonomia e formas de organização comunitária que valorizam o coletivo.

A oficina será realizada nos dias 31 de março, 07 de abril, 02 e 09 de junho de 2025, das 9h00 às 12h00, online na Plataforma Zoom. Serão oferecidas 08 (oito) vagas (prioridade para pessoas pretas e periféricas) e as inscrições podem ser realizadas via formulário online até 23 de março.