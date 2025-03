Projeto Raízes Urbanas oferece oficina de Capoeira e Breaking

A Oficina “Capoeira e Breaking: Reafirmando Relações” com Mestre Pedro Peu, busca explorar as conexões entre a capoeira e o breaking, revelando como essas duas poderosas manifestações culturais se influenciam mutuamente na construção do universo da dança urbana.

A capoeira, que influenciou diretamente o Hip Hop, será a base para o reconhecimento das relações entre movimentos corporais, histórias, ideologias e formas de organização. O mestre Pedro Peu, com sua vasta experiência na capoeira e na cultura negra, conduzirá os participantes a uma reflexão profunda sobre a importância de ambas as práticas e sua contribuição para as culturas urbanas.

Mestre Pedro Peu é capoeirista, dançarino, percussionista e arte-educador. Nascido em Feira de Santana (BA), ele iniciou na capoeira nos anos 80 e fundou o Centro de Capoeira Angola Angoleiro Sim Sinhô, além de idealizar o Centro de Cultura e Arte Batakerê. Peu tem uma vasta trajetória no cenário cultural brasileiro e é conhecido por seu trabalho de preservação e disseminação da capoeira como forma de resistência e educação.

A oficina será realizada nos dias 08, 15, 22 e 29 de abril de 2025, das 15h00 às 18h00, no Centro de Cultura e Arte Batakerê, na Zona Leste de São Paulo. Serão oferecidas 08 (oito) vagas (prioridade para pessoas pretas e periféricas) e as inscrições podem ser realizadas via formulário online até o dia 30 de março.