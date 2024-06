Projeto Raízes do Amanhã em Rio Grande da Serra

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, através das Secretarias de Verde e Meio Ambiente, Educação e Cultura, Serviços Urbanos e Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil realizaram ontem (19/06), uma edição do projeto Raízes do Amanhã, um projeto de Engajamento Ambiental, mediante plantios de mudas no Parque do Cambuci, em conjunto com as crianças das EMEB Primeira-Dama Zulmira Jardim Teixeira.

A Secretaria de Verde e Meio Ambiente cedeu as mudas nativas da mata atlântica obtidas através de ações ambientais ao longo do ano. A Secretaria de Educação e Cultura, arquitetou o projeto com as escolas e com o apoio da Secretaria de Serviços Urbanos conduziram respectivamente o preparo do solo para o efetivo plantio.

As crianças receberam aulas na EMEB Primeira-Dama Zulmira Jardim Teixeira, sobre a importância das árvores para a vida e saíram em caminhada, com o apoio da Secretaria de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil para a área de preservação permanente do Parque do Cambuci, na Vila Arnould.

Um dos objetivos é além de estimular a Educação Ambiental, reeducar os adultos para preservar os espaços públicos verde, evitando depredações do Meio Ambiente para que essas mudas cresçam junto das crianças.

O Projeto está na sua terceira edição e já plantou mudas no parque dos Ipês na Santa Tereza e na EMEB Maria Francisca de Paula “Chiquita” na Vila Figueiredo.