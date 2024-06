Projeto ‘Quinta deu Samba’ é novidade do Superbar “Praça A” para a Vila Madalena

As quintas-feiras serão ainda mais especiais na Praça A – SuperBar localizado na Vila Madalena, na capital paulista, reconhecido por oferecer aos seus frequentadores uma experiência que vai ‘do chope ao show’. A casa reservou o dia da semana para o projeto “Quinta deu Samba”, que vai exaltar o mais brasileiro e democráticos dos gêneros musicais.

A galera que for se divertir na Praça A encontrará, sempre às quintas-feiras, shows para lá de especiais de grandes artistas do samba, que se unem em uma iniciativa inédita: Nailson Mota, Biel Marques, Mauro Luis Zabumbeiro, Fabiano Fubá, Taquinho Gleison e Jair Façanha.´Eles prometem entreter a galera com grandes sucessos do samba e do pagode, muita alegria e animação, com música ao vivo.

Os frequentadores da casa, que é uma das mais procuradas na Vila Madalena, vão desfrutar dos shows com todo o conforto oferecido pelo SuperBar, que tem ambiente de aproximadamente 1.000 m², excelente gastronomia e uma incrível diversidade de torneiras de chope Brahma, Patagônia Amber Large, Stella Artois e outras, servidos especialmente gelados. A casa ainda conta com 20 camarotes – sendo um deles exclusivo, com 50m² e entrada, banheiro e bar privativos.

Para tornar as noites de quinta ainda mais especiais, a Praça A tem promoção especial com ‘double chope’, das 17h às 20h, e apresenta, ainda, uma extensa carta de drinks originais, um cardápio recheado de petiscos deliciosos e, claro, o Go SushiBar – sushibar da Praça A, responsável por servir deliciosos pratos da culinária japonesa, preparados na hora e assinados pelo aclamado sushiman, Fábio Seiji.

A noite ganha, ainda, apresentações de outras atrações musicais, sempre ao vivo, que tiram a galera dos sofás e transformam os momentos de descontração!

Praça A

Projeto ‘Quinta deu Samba’

Endereço: Rua Aspicuelta, 527 – Vila Madalena

Horário de funcionamento: quintas, das 17h às 4h

Promoção: double chopp, das 17h às 20h

Reservas e lista VIP: (11) 9 1413-4077

www.instagram.com/praca_a_vilamadalena