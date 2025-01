Projeto PrEP na Rua realiza ações de prevenção ao HIV na zona leste nesta quarta (22)

Nesta quarta-feira, dia 22, entre as 16h e 19h, a Coordenadoria de IST/Aids da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizará uma ação do projeto “PrEP na Rua” no Jardim Helena, localizado na zona leste da capital paulista.

A iniciativa contará com a presença de uma equipe especializada que oferecerá testagens rápidas gratuitas para detecção do HIV, sífilis e hepatites B e C. Além disso, os participantes terão a oportunidade de iniciar o uso da profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV. A ação incluirá ainda a distribuição de insumos de proteção, como preservativos e gel lubrificante.

O objetivo do Projeto PrEP na Rua é ampliar o acesso à prevenção do HIV, com um foco especial nos grupos mais vulneráveis da população. A PrEP envolve o uso diário de medicamentos antirretrovirais em forma de comprimido, garantindo proteção em caso de exposição ao vírus.

SERVIÇO – PrEP na Rua

O que é: Ação que oferece a possibilidade de iniciar a profilaxia pré-exposição (PrEP) para HIV, além de realizar testes rápidos para HIV, sífilis e Hepatites B e C. Também serão distribuídos kits de autoteste para HIV, preservativos e gel lubrificante.