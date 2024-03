Projeto Práticas Corporais garante saúde e boa forma para moradores de Diadema

Aulas de pilates, de ritmos, yoga, ginástica funcional, karatê, kickboxing, judô, skate, capoeira e ginástica artística. Tudo isso gratuitamente e pertinho de sua casa. Esse é o projeto ‘Práticas Esportivas’, da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Diadema, que beneficia mais de 2,2 mil pessoas e é oferecido em mais de 40 locais, em todas as regiões da cidade.

A oferta de aulas dessas práticas, que teriam alto custo em uma academia, beneficia pessoas de todas as idades, que podem realizar as atividades de segunda a sábado, de manhã, tarde e noite.

Como afirma Marcel Rodrigo Barbosa, coordenador de esportes da ABASC (Associação Brasileira de Ação Social Cristã), entidade parceira da Secretaria de Esporte e Lazer no projeto, a iniciativa tem vários objetivos. “Propiciar condições materiais e psicológicas para que crianças, jovens, adultos e idosos, através da prática de atividade física, possam desenvolver sua aptidão a um grau máximo”, exemplifica.

Segundo ele, outras metas do projeto são: incentivar nos alunos o desenvolvimento psicomotor; estimular a aquisição e desenvolvimento de padrões motores fundamentais; e criar condições favoráveis para a formação e aprimoramento de uma mentalidade sadia e esportista.

No Clube Mané Garrincha, no Piraporinha, espaço em que se concentra a maior quantidade de alunos, Tamatha Stéfany Mota Oliveira, conhecida como Tamy, dá aulas de pilates e ritmos às segundas e quartas em diversos horários. A professora, que também atende em uma sala de ginástica da Prefeitura no Jardim Rosinha, tem 683 alunos.

Para Tamy, o benefício da iniciativa para a qualidade de vida dos praticantes é claro. “Acredito que o processo continuo das atividades esportivas tem um impacto significativo em diversas áreas na vida dos alunos, e isso é avaliado no decorrer das aulas e através de feedbacks com os mesmos”, relata. “Pudemos observar a evolução física, que ajuda na reabilitação e prevenção de lesões. Também minimiza a ansiedade, depressão e doenças relacionadas”, esclarece.

Uma das beneficiadas é Clemilda Maria da Silva, conhecida como Camila, de 49 anos. Moradora do Centro, ela faz aulas de ritmo e pilates às terças e quintas-feiras com Tamy. A moradora explica sua relação com as atividades. “Através da dança a gente esquece um pouco os problemas. Me sinto mais calma, inclusive porque a gente tem um tempinho para conversar com as amigas. Além disso, as aulas me ajudaram na saúde, me sinto mais disposta para fazer exercícios, como caminhada”, explica. “A Tamy é uma excelente professora, que gosta do que faz, se preocupa com as alunas.”

Renata Alencar de Paula, 55 anos, que faz pilates e ritmos, explica a razão de procurar o projeto. “Estava buscando uma atividade que me ajudasse com o corpo e a mente. Corpo porque tenho fibromialgia, mas também para me exercitar e relaxar a mente”, e completa: “São práticas em que você exercita o seu corpo usando sua própria força. É uma atividade completa na qual você adquire uma consciência corporal, exercita o corpo e a respiração.”

Outra que teve uma mudança em sua saúde após iniciar as aulas de pilates e ritmos foi Ligia Ferreira, 37 anos. “As aulas me ajudaram a tomar menos remédios para o meu problema de saúde, espondilite anquilosante, uma inflamação das articulações, como da coluna”, explica. “Tive uma melhora enorme na qualidade de vida. Antes não conseguia fazer uma simples caminhada”, completa.

Inscrições

Pelo Whatsapp (11) 93085-0338 é possível obter mais informações sobre o projeto Práticas Corporais, inclusive como se inscrever nas aulas. A lista de locais, horários e modalidades esportivas pode ser conferida no endereço eletrônico

https://drive.google.com/file/d/1Xen4FFynYVK4HSm9BnUCUeK3gdOdCSKR/view?usp=sharing.

Mais informações sobre as ações da Prefeitura no link https://linktr.ee/seldiadema.