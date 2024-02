Projeto pioneiro da Minsait torna São Bernardo do Campo (SP) referência em saúde digital no Brasil

A Minsait, empresa de transformação digital e TI da Indra, foi escolhida pela Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo (SP) como parceira tecnológica para o desenvolvimento de um projeto pioneiro em interoperabilidade, que torna a cidade referência em saúde digital no país. Viabilizada por meio de uma parceria entre a prefeitura do município e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a iniciativa consiste na implantação da plataforma Onesait Healthcare, que garante a total integração dos sistemas de informação e gestão da rede de saúde local.

A solução, entregue pela Minsait ao município no início de fevereiro, adota o protocolo HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resource), padrão internacional utilizado na transmissão de dados clínicos e administrativos no setor de saúde, a fim de unificar o registro de saúde de cada cidadão. Com isso, a plataforma oferece uma visão consolidada do prontuário dos pacientes da rede municipal, sem a necessidade de análise de diversos documentos durante a obtenção de informações clínicas relevantes ou para consulta de percursos assistenciais.

De acordo com Filipe Guedes Almeida, Diretor Executivo para os mercados de Administração Pública e Saúde da Minsait no Brasil, a solução implantada pela companhia permite o acesso em tempo real a informações distribuídas em diferentes bancos de dados, sistemas e dispositivos da rede de saúde de São Bernardo do Campo, beneficiando não só instituições e profissionais, mas também fornecedores e todos os demais setores envolvidos na cadeia de atendimento e acompanhamento à saúde no município.

“Além de viabilizar uma assistência de melhor qualidade para a população, o avanço da interoperabilidade no setor da saúde confere mais agilidade e eficiência aos processos, permitindo não só a troca de dados entre diferentes sistemas e equipamentos médicos, mas também o acesso facilitado e unificado a informações relevantes sobre o paciente, como diagnóstico, histórico clínico e resultados de exames”, explica o executivo.

Com a implantação da plataforma desenvolvida pela Minsait, o município de São Bernardo do Campo passa a ser referência nacional em saúde digital, dando um passo à frente no cumprimento das diretrizes previstas pela Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028 (ESD28) do Ministério da Saúde. Entre as prioridades estabelecidas pelo documento estão a implementação de políticas de informatização dos sistemas de saúde e a potencialização e integração da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).

“Graças à solução implementada pela Minsait, a rede municipal de saúde de São Bernardo do Campo se tornou um exemplo de pioneirismo em interoperabilidade. Afinal, já cumprimos todas as premissas e especificações técnicas que regulamentam o intercâmbio de informações entre os sistemas de saúde, conforme previsto pelo DATASUS. E tudo isso com quatro anos de antecedência em relação ao prazo final estipulado pela estratégia do Ministério da Saúde”, destaca Dra. Valquiria Djehizian, diretora do Departamento de Apoio à Gestão da Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo.