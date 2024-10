Projeto-Piloto do Programa de Policiamento Com Drones da Polícia Militar no 27.° BPM/M

Nesta semana, desde o dia 15 de outubro, iniciou-se a participação do 27.° BPM/M no Projeto-Piloto do Programa de Policiamento com Drones da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

O projeto-piloto consiste em testar modelos de atuação, com emprego de aeronave remotamente pilotada, no policiamento ostensivo, especialmente, no atendimento de ocorrências emergenciais despachadas pelo COPOM.

O 27.° BPM/M testará o modelo de atuação no qual a aeronave não tripulada será operada por 01 (um) integrante da Equipe do Comando de Força Patrulha (CFP).

Haverá uma priorização na prevenção e na repressão imediata aos delitos de roubo de carga, na área da 5. Companhia.

Estarão diretamente envolvidos no projeto-piloto o 1.° Ten PM Maciel, o 1.° Ten PM Felipe, o Cb PM Leite e o Sd PM Da Silva.

Em razão do projeto-piloto, 06 (seis) policiais militares do 27.° BPM/M participarão do próximo curso de pilotagem de drones.

O 27.° BPM/M honrará a escolha para participar do referido projeto-piloto e fará jus à responsabilidade que foi confiada pelo Comando da PMESP, fornecendo as melhores experiências desse experimento pioneiro na área da segurança pública!

O drone é uma ferramenta operacional que auxiliará a Polícia Militar na gestão de ocorrências críticas, possibilitando a captura de imagens e informações em tempo real, bem como, permitindo o aumento da consciência situacional.

Divulgação

Com o emprego dessa Estratégia de Policiamento com Tecnologia, a Polícia Militar demonstra a constante busca pelo aperfeiçoamento do serviço de segurança pública prestado à população paulista.