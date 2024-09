Projeto “Patins na Tenda”acontecerá no Parque Oriental de Ribeirão Pires nesta quarta-feira (18)

Por conta da Festa Italiana que será realizada na Tenda Multicultural nos dias 21, 22, 28 e 29 de setembro, a ação recreativa “Patins na Tenda” mudou temporariamente de local. O projeto será realizado no Parque Oriental, situado à Rua Major Cardim, 3.100 nas próximas quartas-feiras, dias 18 e 25 de setembro, das 18h30 às 22h.

A ideia é que, toda vez que houver eventos na Tenda, o encontro de patinação recreativa aconteça no Parque Oriental. “Patins na Tenda” é uma forma gratuita e segura para dezenas de crianças e adultos de todas as idades patinarem de forma recreativa e com segurança. A organização recomenda comparecer ao local com patins e equipamentos de segurança, sendo eles joelheira, cotoveleira, munhequeira e capacete. Para os iniciantes, voluntários contribuem nas primeiras manobras.

A ação é realizada pela Veronezi Family e a empresa Oceanlimp – Desmonte Industriais, Pista Móvel do Gesão (PMG). Mais informações podem ser obtidas pelo instagram oficial do projeto: patins_na_tenda.