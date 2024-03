Projeto oferece cursos gratuitos de escrita e de ilustração em São Caetano

Jovens de 12 a 17 anos já podem se inscrever para as turmas 2024 dos cursos de Ilustração e de Escrita e Despertar Criativo, realizados pelo projeto Fazer Criativo. As atividades ocorrem no Núcleo de Convivência Menino Jesus, em São Caetano do Sul.

As aulas de Ilustração são realizadas às segundas-feiras, das 14h às 15h, com orientação da ilustradora Júlia Rolim. É indicado tanto para quem deseja iniciar seus primeiros traços, quanto para quem já desenha e queira aprimorar sua arte. Conta com muita prática.

Já as aulas de Escrita e Despertar Criativo são às quintas-feiras, das 14h às 16h, com a professora Melissa Suárez. Esse curso voltado à escrita criativa e literária também é indicado a iniciantes e a quem queira se aprofundar. É composto por exercícios para desbloqueio da criatividade e muita prática em diversos tipos de textos, em prosa e poesia.

Para se inscrever, basta acessar o link na bio do perfil de Instagram @fazercriativo2023. O local das aulas é o Núcleo de Convivência Menino Jesus, que fica na Rua Justino Paixão, 45, em frente ao Fórum de São Caetano do Sul (Telefone: 4238-7979).

A Maped Brasil é uma empresa de materiais escolares que investe em projetos sociais e educacionais no país. Para esses cursos, dentro de seu programa O Futuro em Nossas Mãos, a Maped equipou uma sala exclusivamente para as aulas, com todo o material necessário e disponível gratuitamente para os alunos.