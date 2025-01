Projeto oferece atendimento psicológico gratuito em São Paulo

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos, em colaboração com o dr.consulta, lançará o projeto intitulado “É falando que a gente se cuida”, que proporcionará atendimento psicológico online. A iniciativa será realizada entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, utilizando uma cabine que percorrerá quatro estações do Metrô, da CPTM e terminais da EMTU. Com isso, os 6,7 milhões de usuários diários do transporte público de São Paulo terão acesso a sessões de atendimento psicológico gratuitas.

Após o sucesso da primeira edição durante o Setembro Amarelo, o projeto será expandido para um período de dois meses. O objetivo é destacar a importância da prevenção e do diálogo no contexto da saúde mental. Segundo Paulo Yoo, diretor médico do dr.consulta, “Na correria do dia a dia, muitas vezes a saúde emocional pode ficar em segundo plano. Ao levar acolhimento psicológico gratuito para onde circulam milhões de pessoas, temos a chance de mudar essa cultura e conscientizar sobre como a prevenção em saúde mental pode transformar vidas”.

O período escolhido para a realização do projeto tem um significado especial: dezembro é um mês em que as questões de saúde mental tendem a se intensificar devido às festividades de fim de ano, enquanto janeiro é conhecido como Janeiro Branco, um mês dedicado à reflexão sobre saúde mental.

De acordo com dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 5,8% da população brasileira sofre de depressão, representando cerca de 12 milhões de pessoas. É importante ressaltar que muitos casos permanecem sem notificação. Além disso, até 60% das pessoas que cometeram suicídio nunca buscaram assistência profissional ao longo da vida, o que agrava o problema e contribui para um sentimento generalizado de desesperança.

Dessa forma, o projeto também busca abrir um espaço para discussão sobre a gravidade do tema e enfatiza a importância de procurar ajuda qualificada quando os indivíduos sentem que não estão em equilíbrio emocional. Eliane Thot, psicóloga do dr.consulta, ressalta: “Não é só sobre falar, mas sobre dialogar com profissionais preparados que possuem escuta terapêutica e estão atentos às necessidades individuais dos pacientes, abordando questões ligadas a emoções, comportamentos e processos mentais”.

A ação “É falando que a gente se cuida” ocorrerá nas estações Tamanduateí (CPTM), São Mateus (EMTU), Tucuruvi (Metrô) e Eng. Goulart (CPTM), entre os dias 6 e 31 de janeiro. Os atendimentos virtuais estarão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h30 e das 13h30 às 16h.