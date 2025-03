Projeto oferece atendimento fonoaudiológico gratuito para crianças de núcleo da FMABC

O Núcleo Especializado em Aprendizagem do Centro Universitário FMABC (NEA-FMABC) divulgou em evento na última sexta-feira (7) uma parceria com o Centro de Especialização em Fonoaudiologia Clínica (CEFAC) que irá oferecer atendimento gratuito para crianças com diagnóstico de dislexia. O encontro contou com a participação das famílias beneficiadas e de profissionais do NEA e do CEFAC.

Nesta etapa do programa, denominado “Projeto de Intervenção no TEAp/Dislexia”, foram contempladas 15 estudantes de ensino fundamental que passam por atendimento no NEA-FMABC, que além de seguirem com suas consultas e acompanhamento regulares no núcleo passarão a contar com sessões semanais com o apoio de fonoaudiólogos do CEFAC, auxiliando os jovens em seu desenvolvimento na fala e na linguagem em geral.

A princípio o projeto terá duração de um ano. Em contrapartida ao atendimento, que será providenciado nas imediações do NEA-FMABC, a parceria exige das famílias participantes um compromisso para que mantenham a frequência dos jovens nas sessões. Os que não mantiverem a frequência e atingirem o limite de duas faltas sem justificativa não poderão mais participar do programa.

Além da melhora prevista para o desenvolvimento das habilidades dos alunos, o projeto prevê ainda uma evolução nas metodologias de ensino e cuidado para pessoas que são diagnosticadas com transtornos de aprendizagem. Os resultados das sessões serão utilizados em estudos para verificar quais são os melhores métodos de trabalho.

“Queremos trabalhar com essas dificuldades apresentadas e assumir um compromisso com as famílias para que todos possam crescer juntos e melhorar a aprendizagem”, explica Jaime Zorzi, fonoaudiólogo e diretor do CEFAC. “Consideramos que o NEA-FMABC é o parceiro ideal para esse projeto por conta do trabalho que eles vêm realizando há décadas”, explicou.

A coordenadora do NEA-FMABC, Alessandra Caturani Wajnsztejn, ressaltou que a parceria chega para acrescentar mais um fator positivo no atendimento. “O programa é uma soma, então chega pra ser combinado com aquilo que as famílias e nós do NEA já fazemos. Vamos manter o acolhimento e colher resultados para ajudar as próximas crianças que forem diagnosticadas com transtornos de aprendizagem”, conclui.