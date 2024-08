Projeto ‘Nema Vision’, da Fatec Pompeia,é campeão da 15ª Feteps

A 15ª Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps) conheceu seus vencedores nesta quinta-feira (22), no São Paulo Expo, na zona sul da Capital. De volta ao formato presencial, a Feteps 2024 superou todas as expectativas em qualidade de produção e presença de público. Em quatro dias de evento,

mais de 24 mil pessoas se inscreveram e comparecem à mostra, distribuída entre 10 mil metros quadrados do pavilhão 7 do centro de exposições.

Entre os 112 projetos de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), o Nema Vision, da Fatec Shunji Nishimura, de Pompeia, foi o que mais impressionou os avaliadores e conquistou a primeira posição. Trata-se de uma ferramenta que utiliza inteligência artificial (IA) para identificar e combater diferentes gêneros da praga agrícola nematóide.

Um dos autores do trabalho campeão, o aluno Miguel Picolo, fez questão de dedicar a vitória ao professor Carlos Otoboni, que estava com o trio desde o começo. Entusiasmado com o resultado, ele conta quais são os próximos planos. “Agora, nossa ideia é coletar mais amostras, melhorar a ferramenta e colocá-la no mercado de forma eficiente”, afirmou.

O segundo lugar ficou com o projeto Jumpai: Jogo interativo para crianças com mobilidade reduzida, da Etec Profª Maria Cristina Medeiros, de Ribeirão Pires. O game emprega técnicas de IA com bibliotecas de código aberto para interpretar o direcionamento do olhar e piscadas que controlam as ações do personagem. “Foi muito emocionante. Estamos bastante felizes. O prêmio é um reconhecimento do esforço do grupo”, disse Ana Laura Vicente Ribeiro, uma das integrantes da equipe.

O terceiro lugar foi garantido pelo projeto Beeotecnia, voltado à preservação da abelha amarela do cerrado, da Etec Prof. Marcos Uchôa dos Santos Penchel, de Cachoeira Paulista. A Cadeira de Transposição para Acamados, da Fatec Jahu, de Jaú, ficou com o quarto lugar. Já o Sense Wave-Braille, ferramenta para aprendizado da escrita e leitura tátil para pessoas com deficiência visual, da Etec Prof. Horácio Augusto da Silveira, da Vila Guilherme, na Capital, terminou na quinta posição. Os autores dos cinco melhores trabalhos ganharam celulares de última geração, notebooks e tablets, doados por parceiros.

Os vinte trabalhos de instituições nacionais e internacionais parceiras do Centro Paula Souza (CPS) também foram avaliados e o reconhecimento ficou com o projeto Fuego Silencioso, do Liceo Agrícola em Huerton Los Angeles, do México. A Etec de Ribeirão Pires ganhou ainda o prêmio de destaque pela participação massiva, com três propostas apresentadas. “Estou emocionada, como todos os que estiveram aqui nestes dias. Foi brilhante o que vocês fizeram nesta volta à Feteps presencial”, ressaltou a diretora-superintendente do CPS, Laura Laganá.

Avaliação

Cada projeto foi avaliado por 3 dos 76 avaliadores do CPS. Foram registradas notas de 1 a 5 para apresentação e postura da equipe, comunicação oral, impacto social, ambiental e econômico do projeto, bem como originalidade e inovação, sendo que os dois últimos critérios tiveram peso dobrado. Do ponto de vista de negócios, os trabalhos foram pontuados segundo critérios de desejabilidade, rentabilidade e viabilidade.

Mascote da feira

A mascote da Feteps 2024 foi escolhida por meio de um concurso aberto a todos os estudantes, que criaram e inscreveram 171 propostas. Depois de uma seleção composta por cinco fases foi eleito o Fet, elaborado pelos jovens Vitória das Neves Oliveira e Arthur Martins Pereira, da Etec Drª Ruth Cardoso, de São Vicente.

Outras premiações

A Feteps contou com parceiros e patrocinadores que ofereceram prêmios a estudantes e professores, entre eles o Prêmio Huawei, que selecionou três projetos: B.A. Guarda, da Etec Zona Leste, da Capital; Monitoramento de Saúde com IoT, da Etec Dr. Domingos Minicucci Filho, de Botucatu; e Retrofit em Pluviômetros, da Fatec Wilson Roberto Ribeiro de Camargo, de Tatuí.

O Prêmio Cria de Inovação em Educação foi concedido ao projeto Astroguide: App Infantil de Astronomia, da Etec de Cotia; O Prêmio Eseg, para o projeto SR’S (Security Recognition Service) da Etec Zona Leste, e o Prêmio Minipa para Ecosynergy: Monitoramento Sustentável, da Etec Lauro Gomes, de São Bernardo do Campo.

O Prêmio Movimento Circular contemplou quatro trabalhos: Recolhe Aí, da Etec de Ribeirão Pires; Fabricação de Tijolo de Reuso de Resíduos, da Etec Profª Marinês Teodoro de Freitas Almeida, de Novo Horizonte; Ecopedal: Energia Sustentável, da Fatec Franco da Rocha; Dativa: Vivenda para Comunidade, do Instituto Tecnológico de Tepic, do México. Já o Prêmio Mamute reconheceu o projeto Ecopedal: Energia Sustentável, da Fatec Franco da Rocha.

O Prêmio CRT-SP foi concedido a três projetos: Alerta de Sonolência para Motoristas, da Etec Rosa Perrone Scavone, de Itatiba; Roboclean, da Etec Ilha Solteira, e Solar Eco Filter, da Etec Taboão da Serra. Já o Prêmio Especial do CRT-SP ficou com Pisque Aí, da Etec de Ribeirão Pires.

Em sua quinta edição, o Prêmio Mackenzie selecionou nas três primeiras colocações os projetos: Cadeira de Transposição para Acamados, da Fatec Jahu; Pisque Aí: rastreamento ocular para pessoas com ELA, da Etec de Ribeirão Pires; e Questione: site de criação de questionários, da Etec Darcy Pereira de Moraes, de Itapetininga. Ganharam destaque ainda outros sete trabalhos: Musical Tesla, da Etec de Novo Horizonte; Mochila de Adubação para pequenas áreas agrícolas, da Etec Prof. Urias Ferreira, de Jaú; Trava Eletrônica para Gotejamento, da Etec Zona Sul, da Capital; Aplicativo para aprendizagem em hortas escolares, da Etec de Ribeirão Pires; e Retrofit em Pluviômetros, Monitoramento de Saúde com IoT.

O Prêmio Faculdade Impacta de professor inovador foi entregue a Rogério Costa, da Etec e Fatec Zona Leste, e da Fatec Ferraz de Vasconcelos; e também para Jeferson Lima, da Etec e Fatec Zona Leste. Outros parceiros do evento foram Faculdade Sebrae, Pormade Portas, Exxer, Casio, Universia e JA São Paulo.

