Projeto Musicou chega a São Paulo com cursos gratuitos de educação musical

O Projeto Musicou, programa de educação musical presente em sete estados brasileiros, que oferece aulas de música gratuitas para crianças a partir de seis anos, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas, chega à cidade de São Paulo (SP). Sob o nome de Musicou FUNSAI, o espaço oferece aulas gratuitas de iniciação musical/canto coletivo, percussão e violão. Com 20 núcleos espalhados por Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Paraná e São Paulo, o Musicou proporciona oportunidades únicas de aprendizado musical, promovendo inclusão e desenvolvimento social.

O LAMFF – Liceu de Artes Musicais Fúrio Franceschini, Unidade da FUNSAI, será o palco onde a tradição musical se encontra com a inovação pedagógica. Para Fabiola Formicola, Gerente Regional do Musicou, a parceria estratégica com a FUNSAI vai além de uma colaboração institucional. “A FUNSAI compartilha conosco a visão de democratizar o acesso à música e criar oportunidades para talentos emergentes”, destaca Fabiola, enfatizando o compromisso conjunto com a promoção da educação musical inclusiva. O maestro Fúrio Franceschini, um ícone da música brasileira e membro da família fundadora da FUNSAI, é a inspiração por trás desse empreendimento. “A Fundação atua há 127 anos na assistência social, educação e cultura. Tem agora sua primeira Unidade totalmente dedicada à música como fator de inclusão de crianças, adolescentes e idosos, prioritariamente em situação de vulnerabilidade e risco social “, afirma Carlos Vecchio, presidente da FUNSAI.

O Musicou FUNSAI contará com salas especialmente designadas para diversas disciplinas musicais, desde canto coletivo, iniciação musical, percussão e violão, até o inovador Musicou Lab. O projeto oferece um curso de música e tecnologia musical em módulos curtos, em que os participantes podem optar pelo curso completo ou escolher módulos conforme interesse e disponibilidade. Essa capacitação em projetos na área atua como um centro criativo, para que diversos agentes musicais tenham a chance de experimentar e colaborar de maneira coletiva. Além disso, o núcleo disponibiliza o Espaço Musicou, um ambiente com horários acessíveis para diferentes públicos e rotinas, propício para o desenvolvimento de projetos artísticos.

Outra inovação do núcleo é o Musicou Orienta, criado para apoiar jovens músicos em sua jornada como artistas autônomos. Com caráter de mentoria artística, o projeto oferece orientação, reflexão e formação sobre prática musical, gestão de carreira e produção artística. A iniciativa busca promover o encontro entre artistas locais, fomentando a troca de saberes, reconhecimento de território e o desenvolvimento de estratégias para promissores talentos. Grupos ou músicos interessados em orientação deverão ir ao Núcleo para agendar os encontros. Não há limite de agendamento, cada grupo poderá solicitar tantos encontros quanto forem necessários, de acordo com os horários disponibilizados.

A data oficial de inauguração do Musicou FUNSAI está prevista para dia 26 de março, entretanto, as aulas dos cursos regulares começaram já no dia 20 de fevereiro. Para os interessados em fazer parte deste novo capítulo na história musical da região, o período de matrículas presenciais ocorrerá de 01 de fevereiro a 30 de março de 2024. É necessário comparecer com o RG ou Certidão de Nascimento do aluno, um comprovante de residência e o RG dos responsáveis pelo aluno (em caso de crianças e adolescentes). É recomendado ligar e checar os dias e horários de funcionamento antes de sair de casa. Para mais informações, visite o site do Musicou.

As aulas serão ministradas em formato presencial, terças às quintas, das 14h às 17h, e às sextas o Espaço Musicou poderá ser utilizado mediante agendamento prévio junto a Coordenação do Núcleo e aos sábados, a abertura ocorrerá conforme demanda. Para que o programa seja acessível a todos, não é necessário ter conhecimento prévio de música ou possuir um instrumento musical.

A realização do núcleo Musicou FUNSAI SP é uma realização da FUNSAI e da Sustenidos.

Serviço

Núcleo Musicou FUNSAI/SP

Local: LAMFF – Liceu de Artes Musicais Fúrio Franceschini – Unidade da FUNSAI

Endereço Avenida Nazaré, 366, Ipiranga – São Paulo/SP

Horário de atendimento ao público do Núcleo Musicou: Terças às quintas, das 13h30 às 17h30 e às sextas sob agendamento prévio

Telefone: (11)91853-6082

E-mail: musicou܂funsai@sustenidos܂org܂br

Horário de funcionamento do LAMFF: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Aos sábados a abertura ocorrerá conforme demanda.

Cursos regulares: canto coletivo, iniciação musical, percussão e violão

Realização: FUNSAI – Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga e Sustenidos Organização Social de Cultura