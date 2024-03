Projeto Música e Diálogo no Palco apresenta Xeina Barros, exaltando a beleza do pandeiro em noite instrumental

A partir de março, uma sexta-feira por mês, o Sesc Santo André incorpora à sua programação o projeto instrumental Música e Diálogo no Palco, com shows inéditos e interativos, dignos de muita apreciação. Abrindo o projeto, dia 15/3, o palco do teatro recebe a percussionista Xeina Barros para uma experiência musical diferenciada, onde o pandeiro é o protagonista e a sua história puxa o enredo. O evento não se resume apenas à audição, mas também à compreensão mais profunda da conexão entre o artista, o instrumento e a música que criam juntos, em uma oportunidade de imersão em sua essência, explorando os recursos e a riqueza neles contida, a partir do diálogo e experimentação.

Natural de Piracicaba, Xeina traz consigo uma bagagem musical vasta. Desde sua infância está imersa na rica malha cultural brasileira, integrando grupos tradicionais e participando de rodas de samba e choro. Aos 19 anos, ingressou no Conservatório de Música de Tatuí, solidificando sua formação e se tornando uma das principais referências da percussão no Brasil.

Para além de um concerto, é uma oportunidade para o público mergulhar na história e na alma do pandeiro, tão presente em diversos gêneros da MPB e da cultura brasileira. No show, a percursionista compartilhará suas experiências pessoais, além de apresentar o funcionamento do instrumento e comentar o peso de sua sonoridade em diversos clássicos, deixando clara sua paixão pelo pandeiro, que é palpável em cada nota.

Sobre o projeto:

No projeto Música e Diálogo no Palco, a banda convidada sobe ao palco com uma abordagem única, destacando um instrumento em cada apresentação. Com repertório instrumental, composições autorais são intercaladas a clássicos que inspiraram suas trajetórias, enquanto proporcionam uma experiência enriquecedora através do diálogo.

Durante o show, o público é convidado a conhecer mais sobre a intimidade do artista e seu instrumento escolhido, explorando sua história pessoal e momentos mais significativos, passando por quando e como se aproximou da música e motivos que o levaram a escolher aquele instrumento em particular.

Além disso, é feita uma breve apresentação das características distintas do instrumento, sua execução e o som que produz, buscando destacar a presença deste na música brasileira e na história, evidenciando sua influência nos gêneros e estilos musicais.

Programação:

Xeina Barros

Instrumental – Música e diálogo no palco

Dia 15/3, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

12 anos – Autoclassificação

Ingresso – R$ 50,00 / R$ 25,00 / R$ 15,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André