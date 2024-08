Projeto Música e Diálogo no Palco apresenta Stefano Moliner e Bocato

No mês de setembro, o projeto Música e Diálogo no Palco receberá uma apresentação especial para comemorar os dois anos do álbum Apotheosis do baixista Stefano Moliner. O evento, que une performance musical e discussões culturais, contará com a presença do mestre Bocato, renomado trombonista e compositor. Apotheosis, um marco no Jazz Fusion, ganha uma nova dimensão com arranjos inéditos para trombone, criados exclusivamente para este show. Bocato, que já acompanhou grandes ícones da música brasileira ao longo de sua carreira, promete trazer ainda mais brilho às composições de Moliner, tornando esta apresentação uma experiência única e memorável.

O Música e Diálogo no Palco é um projeto que vai além da simples apresentação musical. Em cada show, um instrumento é eleito como protagonista e é apresentado ao público em profundidade. O repertório é entremeado por composições autorais e canções populares que inspiraram os músicos, juntamente com conversas sobre a relação pessoal do artista com o instrumento, seu funcionamento, e sua importância em diferentes gêneros e estilos musicais. Durante a apresentação, os artistas compartilham suas histórias pessoais, memórias musicais afetivas, e exploram a presença do instrumento escolhido na música brasileira e em sua própria trajetória. O encontro entre Moliner e Bocato representa a união de dois talentos excepcionais da música brasileira, proporcionando ao público uma oportunidade rara de vivenciar a riqueza do Jazz Fusion em sua forma mais pura e inovadora.

Programação:

Stefano Moliner convida Bocato

show Apotheosis

Com uma carreira inteira dedicada à democratização dos gêneros improvisativos, apresentando repertório de jazz e música brasileira em espaços não especializados, o contrabaixista e artista plástico paulistano Stefano Moliner traz em 2022 o seu novo álbum autoral: Apotheosis. A música de Moliner, que desenvolve composições próprias de estética contemporânea e baseadas na mistura de múltiplas influências (ritmos brasileiros, jazz e rock, principalmente), estimula a aproximação entre os públicos destes estilos.

Livre – Autoclassificação

Dia 6/9, sexta, das 20h às 21h30

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

Teatro

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André

Telefone – (11) 4469-1200