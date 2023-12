Projeto “Museu da Energia de Portas Abertas” tem atrações gratuitas em Itu

O Museu da Energia de Itu, da Fundação Energia e Saneamento, une arte, intervenções educativas e integração com a comunidade em mais uma edição do Projeto “Museu da Energia de Portas Abertas”, que acontece em dezembro com atividades gratuitas.

O projeto com edição especial ocorre no ano em que o Museu da Energia de Itu comemora 24 anos de história e memória viva! A coordenadora da unidade, Ana Sbrissa, explica que a programação comemorativa também tem o objetivo de promover, democratizar e ampliar o acesso da população a ações educativas, dentro de um evento celebrativo de fim de ano. “A intenção é integrar o Museu da Energia ao entorno e oportunizar a apropriação do espaço, reforçando os vínculos da instituição com a população da sua região, além de fortalecer e divulgar grupos e movimentos artísticos e culturais que atuem no âmbito local”, enfatiza.

Programação

Em Itu, as atividades acontecem nos dias 8 e 9 de dezembro, respectivamente sexta-feira e sábado. As atrações são gratuitas, mas é necessário fazer inscrição com antecedência em algumas das atividades, cada uma possui um link específico para se inscrever.

Dia 08/12 – Sexta-feira

No primeiro dia de atividades teremos um encontro divertido em uma oficina com a palhaça Olga. No encontro serão realizados alguns experimentos com a participação do público e a condução de Olga para construírem juntos o passo a passo de cada experimento. Ao longo do encontro, enquanto vão montando e descobrindo, haverá a explicação dos porquês de cada resultado obtido. A palhaça Olga irá conduzir toda esta oficina, com muita graça, humor, poesia e música! Esta atividade não precisa de inscrição prévia.

Dia 09/12 – Sábado/Oficinas

Durante o sábado o Museu da Energia de Itu estará aberto gratuitamente com as exposições “História, Energia e Cotidiano” e “Fragmentos do Cotidiano”. (Lembrando que a gratuidade não é válida para grupos). O museu estará aberto das 10h às 16h15.

Quem for ao Museu da Energia de Itu além de visitar as exposições, poderá também participar de uma oficina, a “Intervenções criativas em fotografias impressas”, com Pola Fernandez.

A oficina se propõe a orientar e incentivar as pessoas a realizar intervenções artísticas sobre uma fotografia impressa em papel ou tecido utilizando a técnica do desenho e bordado livre, essas intervenções possibilitam estabelecer ligações criativas entre duas ou mais linguagens artísticas. A intenção é realizar intervenções utilizando a técnica do bordado criativo e livre sobre uma imagem previamente impressa em dois suportes: papel e tecido, resultando em uma obra de técnica mixta. A oficina tem início às 10h da manhã e as inscrições devem ser feitas no link https://forms.gle/36w2PgpUPD6tkWpz9

Ainda no sábado, teremos também a Oficina “Biojóias – Criando amuletos com a natureza”, com Amanda Dias, que começa às 14h. Essa atividade tem como objetivo ensinar técnicas para construções de diferentes adornos para o corpo, usando elementos naturais. Essa oficina tem a missão de trazer reflexão sobre a estética que adotamos para o nosso cotidiano no Brasil. A ideia é trazer a prática de criação que traduza a maior riqueza que temos em território nacional, os nossos biomas, e orne com nossa geração. As inscrições para esta oficina devem ser feitas no link https://forms.gle/hz5c3tj7jAcg24jM8

Espaço Kids

O Setor Educativo do Museu da Energia de Itu terá uma área planejada para que as crianças possam se divertir e socializar entre elas, enquanto seu responsável participa das oficinas do evento. O espaço também é aberto ao público em geral.

Música ao vivo

Para fechar a edição do “Museu da Energia de Itu de Portas Abertas”, o público poderá conferir o show “Reciclando a MPB”, com a Banda “Rádio Sucata”, que começa às 16h.

Será um show de músicas brasileiras em formato de canções acompanhadas por instrumentos musicais feitos de materiais típicos de descarte. Esse trabalho é o mais abrangente dentro da cartela artística da “Rádio Sucata”, utilizando diversos instrumentos, todos feitos por Paulo Salmaci.

O repertório de 90 minutos apresenta músicas do gênero, de artistas consagrados como Luiz Gonzaga e Lenine, de artistas do cenário atual como Luedji Luna e Gilsons, e ainda canções próprias.

A banda Rádio Sucata já apresentou seus trabalhos em diversos locais como Itaú Cultural, Sesc, Senac, Unicamp, Projeto Guri, Virada Sustentável, Unirio e Rede Record Tv, sendo que em 2016 firmou seu espaço como ponto de cultura reconhecido pelo governo federal, em 2020 foi selecionado para o Laboratório de Inovação Cidadã da UFRJ e em 2023 recebeu o Prêmio Brasil Criativo com o primeiro lugar na categoria Música.

Para assistir ao show não será necessário fazer qualquer inscrição prévia.

Serviço

Projeto “Museu da Energia de Portas Abertas”

Local: Museu da Energia de Itu, Rua Paula Souza, 669 – Centro, Itu-SP

Datas: 08/12 (sexta-feira) e 09/12 (sábado)

Atrações:

08/12 às 14h | Experimentos com a Palhaça Olga

09/12 das 10h às 16h15 | Visitação Gratuita

09/12 das 10h às 15h | Espaço Kids

09/12 às 10h | Oficina “Intervenções criativas em fotografias impressas”, com Pola Fernandez (link da inscrição prévia https://forms.gle/36w2PgpUPD6tkWpz9)

09/12 às 14h | Oficina “Biojóias – Criando amuletos com a natureza”, com Amanda Dias (link da inscrição prévia https://forms.gle/kdgHDrnc35piGBGv6)

09/12 às 16 h | Show “Reciclando a MPB”, com a Banda “Rádio Sucata”