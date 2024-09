Projeto ‘Mixou Dançou’ acontece neste sábado (21) em São Caetano

Prepare-se para embarcar em uma jornada pelo tempo, com o melhor dos hits das últimas décadas. Neste sábado, 21 de setembro, o público será convidado a participar de uma experiência imersiva, ao ar livre, ao som dos ritmos mais icônicos que agitam as casas noturnas. O evento “Mixou Dançou”, organizado pela Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, acontece no Espaço Verde Chico Mendes, das 14h às 21h, com classificação indicativa livre.

O Espaço Verde Chico Mendes fica na Av. Fernando Simonsen, 566, bairro São José, em São Caetano do Sul. Haverá food trucks no local.

O objetivo do projeto Mixou Dançou é proporcionar momentos de pura nostalgia, conectando diferentes gerações por meio das vertentes musicais que marcaram gerações, até os dias atuais. Os DJs Akeen, Kleber Barry (do programa Energia na Véia, da Rádio Energia FM), Anderson Thomé, Edisil, Frada e Nonô Moura comandarão a pick up, resgatando os grandes sucessos de todos os tempos.

Montagem/ABCdoABC

A entrada é solidária: leve 1 kg de alimento não perecível (atenção à validade).

“A ação é especial, pois reúne música e solidariedade. Para mim, é uma satisfação imensa poder participar de uma ação social tão importante, em que cada contribuição faz a diferença. Os alimentos arrecadados irão ajudar quem mais precisa, mostrando o verdadeiro poder da união. Vamos juntos fazer a nossa parte e curtir essa tarde incrível”, convida o DJ Akeen.

O evento tem o apoio cultural do Bar Tolomeu, Pub Misplaced, Back to the Classics, Albonett Geradores e Brother Sound.