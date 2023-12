Projeto leva técnicas modernas de pedagogia para escolas públicas de Santo André

Mais de 30 educadores de cinco escolas da rede pública de Santo André (SP) finalizaram, em novembro, os encontros de capacitação do projeto Baú das Artes. A iniciativa é promovida pela Evoluir – empresa que gera valor e impacto social por meio de iniciativas educacionais, culturais e socioambientais na perspectiva da Educação Integral – e tem o patrocínio da Novelis, viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura. O objetivo é incentivar novas práticas em sala de aula, com base em modernas tecnologias pedagógicas, para estimular aprendizados de cooperação, diversidade e sustentabilidade, sempre de maneira divertida.

“Todo o conteúdo do Baú das Artes é orientado pela Aprendizagem Baseada em Projetos, que coloca a experimentação e o protagonismo dos estudantes como estratégias para a educação integral”, destaca Cláudia Diogo, coordenadora do Baú das Artes na Evoluir. “As atividades estão organizadas nas seis macro áreas temáticas da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular: Cidadania e Civismo, Ciência e Tecnologia, Economia, Meio Ambiente, Multiculturalismo e Saúde. Tudo pensado para estimular competências que serão essenciais para os futuros cidadãos, como fluir em equipe, agir consciente e entender o mundo”.

Cláudia acrescenta que, além do colorido baú que dá nome ao projeto, repleto de adereços, acessórios e um acervo de 250 livros, durante a jornada formativa os educadores recebem também um manual, indicando os conhecimentos, habilidades e valores que cada atividade permite trabalhar e seus cruzamentos com os conteúdos curriculares. “São entregues ainda seis cadernos de atividades, um por macro área temática da BNCC, disponibilizados digitalmente. Cada um deles traz oito projetos, formando um rico repertório de 48 projetos transdisciplinares que podem ser replicados na rotina escolar”.

“Para a Novelis, formar os agentes do futuro é uma das prioridades e um compromisso que renovamos ano após ano. A infância é um momento crucial para formar um ser humano íntegro, consciente dos conceitos certos para lidar com si, com o outro e com o planeta, e nós temos o privilégio de colaborar com um projeto que capacita esses profissionais para que eduquem crianças responsáveis, sem deixar de lado a importância do brincar”, destaca Eunice Lima, diretora de Comunicação e Relações Governamentais da Novelis América do Sul.

Em 2023, participaram do Baú das Artes em Santo André as escolas

E. M. E. I. E. F. Professor João de Barros Pinto

E. M. E. I. E. F. Vinicius de Moraes

E. M. E. I. E. F. Professora Maria Cecília Dezan Rocha

E. M. E. I. E. F. Camilo Pedutti

E. M. E. I. E. F. Vereador Manoel de Oliveira.

Alinhado aos Objetivos Sustentáveis da ONU

Assim como todos os projetos da Evoluir, o Baú das Artes dialoga com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), um plano de ação para melhorar o mundo em 17 frentes até 2030. Contribui especialmente para o ODS 4, que pretende assegurar a educação inclusiva, equitativa, de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. Graças a sua proposta transdisciplinar e sistêmica, o programa extrapola a própria temática da educação, trabalhando conteúdos e projetos articulados com os demais ODS, tais como Vida Saudável (ODS 3) Igualdade de Gênero (ODS 5), Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11), Consumo e Produção Responsáveis (ODS 12), Ação contra Mudança Global do Clima (ODS 13), entre outros