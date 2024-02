Projeto leva acesso à água a comunidades do Sertão Alagoano

No Brasil 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável de acordo com a décima quinta edição do Ranking de Saneamento Básico, uma realidade que muitos ainda não conhecem. Pensando nisso, a ONG Visão Mundial, organização humanitária que atua no Brasil há mais de 45 anos, e a We Are Water Brasil, fundação que tem como objetivo levar água potável e saneamento básico a comunidades, anunciam uma parceria inédita para a realização de uma grande ação de acesso à água no Sertão Alagoano, beneficiando diretamente centenas de pessoas.

No Sertão, região do interior do Nordeste do Brasil caracterizada por longos períodos de seca, a parceria tem como objetivo contribuir para o acesso à água potável, reduzindo, assim, a propagação de doenças transmitidas pela água e aumentando a segurança alimentar no município de Canapi, em Alagoas. Para esse fim, o projeto construirá 30 cisternas com capacidade de armazenamento de 16.000 litros, de modo que as famílias tenham acesso a água limpa mesmo durante os períodos de seca. Com isso, 150 pessoas da comunidade serão impactadas.

“As cisternas coletam água da chuva e são equipadas com filtros. Além disso, serão realizadas atividades para ensinar a comunidade local a manter as cisternas e oficinas sobre o uso consciente e sustentável da água. Nossa maior preocupação era realizar um projeto que fosse possível ser utilizado a longo prazo, por isso também optamos pelo ensino da usina”, explica Marina Marques, Head de Parcerias Corporativas da Visão Mundial.

“Consciente da natureza única e limitada da água como recurso vital para a vida, essencial na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, a We Are Water Foundation reconhece a importância de unir forças com organizações mundialmente reconhecidas por sua competência em projetos assistenciais. Esta parceria estratégica visa levar soluções de acesso à água e saneamento a populações vulneráveis em diversos países”, destaca Luiz Cláudio F. L. Pinto, diretor da We Are Water Foundation no Brasil.

Luiz Cláudio, ao refletir sobre a relevância dessa conexão, destaca a lamentável realidade que impacta a população de muitos países. Ao associar-se a entidades de renome na área humanitária, a We Are Water Foundation busca potencializar seus esforços e contribuir de maneira significativa para mitigar os desafios relacionados à água que afetam comunidades ao redor do mundo.

“A parceria com a We Are Water Brasil é de extrema importância para a Visão Mundial, pois permitirá ampliar nosso impacto e levar acesso à água a comunidades em situação de vulnerabilidade no Sertão. Sabemos que o acesso à água potável é essencial para a saúde e o desenvolvimento das crianças, e estamos comprometidos em garantir que elas tenham esse direito básico assegurado”, declarou Thiago Crucciti, Diretor Nacional da Visão Mundial Brasil.

A parceria será formalizada no dia 1º de fevereiro, em um evento corporativo entre lideranças internas, em São Paulo.

Sobre a Visão Mundial

A Visão Mundial é uma organização humanitária que atua no Brasil há mais de 40 anos. Presente em mais de 90 países, a organização trabalha para promover o desenvolvimento sustentável das comunidades, com foco na proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. A Visão Mundial atua em parceria com famílias, comunidades, governos e outras organizações para criar um ambiente seguro e saudável para que as crianças possam crescer, aprender e se desenvolver. Saiba mais em www.visaomundial.org.br.

Sobre a Fundação We Are Water

A Fundação We Are Water é uma iniciativa do Grupo Roca, criada em 2010, com o objetivo de contribuir para a solução de problemas decorrentes da falta de água e saneamento em todo o mundo. São mais de 3.708.200 pessoas beneficiadas através de 96 projetos realizados em 38 países. Estabeleceu escritório local no Brasil em 2023 para acelerar projetos no país, onde já atua, através de parcerias, desde 2011. Para mais informações: www.wearewater.org