Projeto leva ação de Natal a moradores de rua e seus pets em São Paulo

No dia 22 de dezembro, o Moradores de Rua e Seus Cães (MRSC) realizará uma ação especial de Natal no Largo do Paissandu, em São Paulo. Esta ação faz parte de um projeto de grande alcance que, em 2024, atinge a marca de 115ª edição só na capital paulista desde sua fundação. Em nove anos de atuação, a ONG tem sido um pilar de apoio a pessoas em situação de rua e seus animais de estimação, beneficiando milhares de pessoas em diversas regiões do Brasil.

Além de São Paulo, a MRSC levará a ação a 10 cidades em 9 estados do Brasil durante o período natalino. Desde 2015, a ONG tem se dedicado a apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade social e seus animais de estimação. Sob o lema “Nem só de ração vive o cão”, a MRSC vai além da distribuição de alimentos, promovendo o bem-estar dos animais, que são companheiros fiéis dos moradores de rua.

Na ação em São Paulo incluirá panetones, chocotones da Brasil Cacau, brinquedos para as crianças, além de lanche de frios e água para os moradores de rua. Já para os animais, serão oferecidos banhos, vacinas, vermífugos, aplicação de Frontline contra pulgas e carrapatos, além da distribuição de ração, guias e coleiras.

Eduardo Leporo, idealizador da MRSC, conta que Natal representa um momento de renovação e conexão, especialmente para aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. “O Natal é uma época em que gestos de carinho e solidariedade ganham um significado ainda maior. Para as pessoas em situação de rua e seus pets, essa ação vai além da entrega de presentes ou alimentos, é um momento em que eles se sentem vistos, amados e parte de algo maior. Nosso trabalho no Natal é, principalmente, mostrar que dignidade e compaixão não têm data para existir. E que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o amor pode transformar realidades” finaliza.

A iniciativa, que conta com apoio do Programa Adotepetz da Petz, Mol Impacto, Arredondar e Boehringer Saúde Animal, já aconteceu em Natal, Campinas, Porto Alegre, Florianópolis, Brasília, Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Já no dia 22 de dezembro, será em São Paulo, Recife e Fortaleza.