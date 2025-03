Projeto Legado 2025 abre inscrições para impulsionar ações de impacto social e ambiental

O Instituto Legado de Empreendedorismo Social acaba de abrir as inscrições para a 13ª edição do Projeto Legado, um dos principais programas de aceleração do país voltados para iniciativas de impacto social e ambiental. As organizações interessadas podem se inscrever até o dia 17 de março para o processo de capacitação gratuito, que inclui mentorias, desafios estratégicos e a possibilidade de receber um investimento de até R$ 10 mil ao final do ciclo.

Com mais de uma década de atuação, o Projeto Legado já apoiou centenas de projetos em áreas como educação, meio ambiente, inclusão econômica e diversidade. Neste ano, até 20 iniciativas serão selecionadas para um ciclo de imersão que acontecerá entre maio e outubro, no formato presencial em Curitiba (PR). Para James Marins, presidente do Instituto Legado, o apoio ao fortalecimento das organizações sociais é essencial para que consigam atuar de maneira cada vez mais estratégica e sustentável.

“Acreditamos que fortalecer quem já está promovendo transformações na sociedade é a forma mais eficiente de ampliar o impacto social e ambiental. O Projeto Legado nasceu para apoiar essas organizações, proporcionando conhecimento, conexões e oportunidades concretas para que cresçam e se tornem ainda mais relevantes em suas áreas de atuação”, afirma Marins.

As capacitações oferecidas no programa incluem temas fundamentais para a gestão de organizações do setor social, como planejamento estratégico, captação de recursos, inovação, advocacy, avaliação de impacto e comunicação para causas. Além disso, os participantes terão a oportunidade de se conectar a uma rede de empreendedores sociais e potenciais investidores, fortalecendo suas iniciativas e abrindo novas possibilidades de expansão.

“O grande diferencial do Projeto Legado é proporcionar um ambiente de troca e aprendizado contínuo. Mais do que um programa de capacitação, é uma rede de apoio e incentivo para organizações que querem ampliar seu impacto de forma estruturada e sustentável”, acrescenta Marins.

Quem pode se inscrever

O Projeto Legado é voltado para projetos sociais, negócios sociais e organizações da sociedade civil que já estejam em operação há pelo menos um ano e que tenham ao menos um integrante disponível para comparecer presencialmente às atividades em Curitiba. As iniciativas inscritas devem atuar em frentes alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como assistência social, educação, meio ambiente, diversidade e inclusão, consumo consciente, fomento à participação cidadã e inovação social.

Processo seletivo e critérios de avaliação

A seleção das iniciativas será realizada com base na metodologia DNA do Empreendedor Social, desenvolvida pelo Instituto Legado, que avalia dimensões como ética (clareza no propósito e compromisso social ou ambiental), tecnologia (inovação e metodologia utilizada para gerar impacto) e psicologia (perfil do empreendedor social, incluindo resiliência e capacidade de mobilização).

O edital completo está disponível em institutolegado.org/aceleracao/projeto-legado. O processo de inscrição será feito pela plataforma Panic Lobster, onde os candidatos deverão preencher um formulário detalhado e enviar um pitch em vídeo de até dois minutos, apresentando sua iniciativa. O resultado da seleção será divulgado até o dia 15 de abril. Para dúvidas e informações adicionais, entre em contato pelo e-mail [email protected].