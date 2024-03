Projeto internacional lança ciclo de diálogos no ABC pela sustentabilidade e desenvolvimento regional

A iniciativa internacional “Fortalecimento de Capacidades para a Resiliência Local” lança, no dia 16 de março, o ciclo de diálogos “ABC: Para Onde Vamos?”. O foco do trabalho ocorre na promoção de cuidados com o meio ambiente e a prevenção de riscos decorrentes das mudanças climáticas, fortalecendo temas relacionados à sustentabilidade e desenvolvimento regional.

O projeto tem duração prevista até julho de 2026, sendo desenvolvido de maneira simultânea no Brasil, Guatemala e Colômbia. No ABC, a proposta é reunir atores e instituições com protagonismo em suas áreas, promovendo atividades e um processo de escuta e diálogo regional sobre os efeitos das alterações climáticas e ambientais na vida das pessoas, especialmente aquelas mais vulneráveis, e o desenvolvimento regional sustentável.

Fruto de uma parceria entre a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), a Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – (FLACSO/sede Guatemala) e a Universidad Metropolitana (Colômbia), financiada pela Agência Norueguesa para a Cooperação e Intercâmbio (NOREC), a iniciativa tem o apoio da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC.

Segundo o coordenador do projeto na USCS e professor, Daniel Vaz, a ação é estratégia para o desenvolvimento do Grande ABC. “Queremos pensar o desenvolvimento regional em uma perspectiva humana, segura, resiliente e saudável, tecnologicamente avançada, globalmente conectada, com uma economia diversificada e dinâmica que permita um crescimento justo e equitativo”, comenta Vaz.

Os encontros gerais do projeto serão mensais, considerando que outras atividades locais e setoriais serão incluídas nessa agenda, abordando especialmente as questões relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de nº 1 (Erradicação da pobreza), 11 (Cidades e comunidades sustentáveis), 13 (Ação contra a mudança global do clima) e 17 (Parceria global para o desenvolvimento sustentável).

O lançamento oficial ocorre no Restaurante Amellia (Rua Cel. Francisco Amaro, 668 – Centro de Santo André) – no dia 16 de março, a partir de 14h. Mais informações podem ser consultadas no Instagram @abcparaondevamos ou pelo e-mail projetouscsnorec@online.uscs.edu.br .