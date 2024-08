Projeto “Hora do Conto”: a magia da literatura infantil continua no Iguatemi Alphaville

O projeto “Hora do Conto”, uma parceria do Iguatemi Alphaville com a Livraria da Travessa, continua com sua programação dedicada à literatura infantil. Neste domingo (18/08), a obra escolhida é “Por que não posso ser criança?”.

O livro provoca uma importante reflexão sobre as expectativas impostas aos pequenos, questionando: por que as crianças não podem, simplesmente, ser crianças? De maneira sensível e reflexiva, a história aborda os desafios enfrentados pelas crianças em um mundo que, muitas vezes, exige comportamentos maduros que vão além de suas capacidades.

O evento de contação de histórias é conduzido pela Cia. Sópapo. Após a contação, as crianças têm a oportunidade de participar de atividades interativas que aprofundam os temas apresentados na história.

São duas sessões, às 14h30 e às 16h30, na área infantil da Livraria da Travessa do Iguatemi Alphaville. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas e, por isso, é necessário fazer o resgate do ingresso pelo aplicativo Iguatemi One, na aba de eventos.

“O ‘Hora do Conto’ continua fortalecendo nosso compromisso de oferecer experiências enriquecedoras e memoráveis para as famílias de Alphaville. Nossa parceria com a Livraria da Travessa nos permite promover a cultura e o lazer de forma lúdica e educativa, sendo um destino completo para todas as idades”, destaca Verônica Marandini, gerente de marketing do Iguatemi Alphaville, sobre a relevância da iniciativa.

A cada domingo uma nova obra da literatura infantil disponível na livraria é transformada em uma contação divertida. A próxima e última edição do mês de agosto ocorre no dia 25/08 e tem como livro selecionado “Chega prá lá”.

Serviço: “Hora do Conto”

Data: aos domingos (de agosto a outubro)

Horários: 14h30 e 16h30

Local: Área Infantil da Livraria da Travessa – Iguatemi Alphaville

Ingresso: Gratuito pelo app Iguatemi One

Para mais informações, acesse o site do Iguatemi Alphaville ou baixe o app Iguatemi One.