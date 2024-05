Projeto gratuito de formação profissional tem vagas abertas para jovens no Centro de SP

O Espro (Ensino Social Profissionalizante), entidade sem fins lucrativos especializada na inclusão de adolescentes e jovens em vulnerabilidade no mundo do trabalho, está com inscrições abertas para uma nova turma do projeto de Formação para o Mundo do Trabalho (FMT), na região central de São Paulo. Gratuito e 100% presencial, o curso é destinado a jovens com idades entre 17 e 22 anos. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de maio por meio do WhatsApp, no número (11) 99553-4893.

Os treinamentos se iniciam no dia 03 de junho e vão até o dia 27 de julho, oferecidos em dois períodos (manhã e tarde). Cada uma das turmas terá 30 vagas e os participantes terão acesso a materiais de ensino, auxílio-transporte, lanche, mochila e uniforme. O conteúdo do curso contempla 152 horas de capacitação, entre temas específicos técnicos sobre o segmento do varejo e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

Ao concluírem o treinamento, os adolescentes e jovens podem ser contratados pelas empresas parceiras ou terem seus currículos cadastrados no banco de talentos do Espro. Desse modo, ficam aptos a participar de processos seletivos para programas de aprendizagem profissional (Jovem Aprendiz) ou de estágio, no varejo ou em outras áreas da economia.

O projeto de Formação para o Mundo do Trabalho prevê a capacitação de 5 mil jovens em todo o Brasil em 2024. Os jovens que participam dos cursos gratuitos assinalam aumentos de até 20% em suas competências técnicas digitais, além do crescimento de 20% no conhecimento de suas habilidades profissionais. Dentre os jovens atendidos, são diversos os relatos de impactos positivos da experiência, colhidos pela área de Inteligência de Mercado do Espro. “Antes dos treinamentos, eu era uma pessoa um pouco distraída e sem noção de que área gostaria de atuar”, declarou um dos participantes. “Agora, sou uma pessoa mais centrada, com certeza de profissão, com perspectiva de futuro e me sentindo mais preparada para o mercado de trabalho”.

Serviço:

Projeto de Formação para o Mundo do Trabalho (FMT) com foco no varejo – Centro de SP

Data: de 03/06 a 27/07

Horário: turma da manhã das 08h às 12h; turma da tarde das 14h às 18h

Local: Largo São Francisco, 19 – Sé – São Paulo/SP

Inscrições e mais informações: pelo WhatsApp (11) 99553-4893 (inscrições até 29/05)