Projeto Flashback na Praça realiza 13ª edição com solidariedade e música

Ribeirão Pires se prepara para mais uma edição do Projeto Flashback na Praça, que chega à sua 13ª realização neste domingo (24), das 12h às 21h. O evento acontecerá na Praça da Vila do Doce (Rua Boa Vista, s/n, Centro) e será aberto ao público, promovendo a solidariedade por meio de doações de alimentos e rações para pets.

Com a proposta de resgatar a nostalgia dos clássicos musicais e unir a comunidade em prol de uma causa nobre, o evento é organizado por uma equipe de DJs renomados da região, como Katatau, Lucas Monteiro, Daniel Bareta, Marcio Parra, Jeff Borges, Ricardinho Ricca, Jeff Slade e Ralbert Sória. A entrada é gratuita, mas o público é incentivado a contribuir com 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para pets, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires.

O Projeto Flashback na Praça não apenas promove diversão, mas também destaca a importância da responsabilidade social e do apoio às famílias em situação de vulnerabilidade e aos animais da cidade. A programação musical será diversificada, garantindo entretenimento para todas as idades em um ambiente familiar e seguro, ao ar livre, no coração de Ribeirão Pires.

A 13ª edição também faz parte das celebrações da Semana da Consciência Negra, enfatizando a valorização da diversidade e a promoção da inclusão por meio da arte e da música.