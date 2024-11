Projeto Flashback na Praça chega à sua 13ª edição em Ribeirão Pires

No próximo dia 24, Ribeirão Pires será palco de uma tarde nostálgica e solidária. Em sua 13ª edição, o Projeto Flashback na Praça, evento tradicional da cidade, reunirá DJs renomados e amantes da música na Vila do Doce, no Centro. Com entrada solidária, o público poderá aproveitar clássicos musicais e ajudar a comunidade local com doações de alimentos e rações para pets.

A festa, que faz parte da programação da Semana da Consciência Negra, ocorrerá na Rua Boa Vista, s/n, e será embalada por uma trilha sonora cuidadosamente preparada para resgatar os grandes hits do passado. Nomes conhecidos do cenário musical, como DJs Katatau, Lucas Monteiro, Daniel Bareta, Marcio Parra, Jeff Borges, Ricardinho Ricca, Jeff Slade e Ralbert Sória, estão confirmados e prometem animar o público ao som de clássicos que marcaram gerações. A expectativa é que o evento atraia pessoas de todas as idades, dispostas a relembrar momentos especiais ao som de músicas que fizeram história.

Com entrada gratuita, o Projeto Flashback na Praça aposta na solidariedade para apoiar a comunidade local. Os organizadores incentivam o público a contribuir com a doação de 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para pets. Todas as doações arrecadadas serão direcionadas ao Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires, que atua em ações de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Essa iniciativa reforça o compromisso do evento com a comunidade, unindo lazer e cultura a uma causa nobre, especialmente em um período de celebração da Consciência Negra.

Além da programação musical diversificada, o evento oferece um espaço seguro e familiar, onde os visitantes podem interagir e celebrar juntos em um ambiente ao ar livre. A Vila do Doce, conhecida pela sua beleza e infraestrutura, proporciona o cenário ideal para esse reencontro musical e comunitário.

Evento: Projeto Flashback na Praça – 13ª edição

Data: 24 de novembro

Horário: 12h às 21h

Local: Vila do Doce – Rua Boa Vista, s/n, Centro, Ribeirão Pires

Entrada: gratuita (doação de 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para pets)

Atrações: DJs Katatau, Lucas Monteiro, Daniel Bareta, Marcio Parra, Jeff Borges, Ricardinho Ricca, Jeff Slade e Ralbert Sória