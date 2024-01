Projeto Férias de Ribeirão Pires conta com aulas gratuitas de capoeira

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), promove, a partir desta quarta-feira (17), aulas abertas de capoeira, no CTT (Centro Técnico de Treinamento) do Jardim Caçula. As atividades gratuitas acontecerão, durante o mês de janeiro, às quartas-feiras. Aos sábados, as aulas da modalidade acontecerão na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, região central.

As aulas serão ministradas pelo instrutor Bruninho, proporcionando uma oportunidade única para os moradores de Ribeirão Pires se envolverem com a cultura e os benefícios físicos da capoeira. A participação é aberta a todos os interessados, bastando comparecer ao local nos dias e horários estabelecidos para cada atividade.

Além disso, a Prefeitura informa que as matrículas para os cursos esportivos de 2024 serão divulgadas no dia 1º de fevereiro. Estas modalidades esportivas serão oferecidas gratuitamente à comunidade.

Para ficar por dentro das ações esportivas e obter mais informações sobre o processo de matrícula, os interessados podem acessar as redes sociais oficiais da Prefeitura e da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer. Para qualquer dúvida ou esclarecimento adicional, a população pode entrar em contato pelo telefone: 4824-1326.

Confira as datas e horários:

Quarta-feira (Jd. Caçula)

Rua Clemente Peralta, 339

Dias: 17, 24 e 31 de janeiro

Horário: 19h

Sábado (Tenda Ayrton Senna)

Av. Pref. Valdírio Prisco, 193

Dias: 20 e 27 de janeiro

Horário: 19h